6歲童喝能量飲品中毒 留院6天拔喉離世 飲用要緊守四原則

一名6歲男童據報在飲用一款能量飲品後,旋即感到不適,入院後被發現「中毒」腦死,6天後拔喉離世。

事發在墨西哥東北部的馬塔莫羅斯市(Matamoros)。英國《每日鏡報》報道,男童塞凡提斯(Francisco Cervantes)於4月16日到祖母家中探訪時,覺得很口渴,見桌上放有一杯Monster Energy能量飲品,便隨即一飲而盡。豈料他不久即頓感不適,由親友送入醫院。醫生診斷發現塞凡提斯中毒腦死,他昏迷6天後,母親忍痛決定拔除維生儀器。暫不知塞凡提斯本身有否健康問題。

消費者組織促FDA 能量飲品加警告標籤

報道稱不少專家及英國國民保健服務(NHS),均建議不要讓兒童飲用通常含有大量咖啡因及糖分的能量飲品。路透社於2019年曾報道,美國有消費者組聲稱,當地過去10年有34宗死亡個案,以及逾50宗高血壓入院病例,涉及多個品牌的能量飲品,常見成分包括瓜拿納(guarana)、牛磺酸(Taurine)及咖啡因(caffeine),要求美國食品及藥物管理局(FDA)下令廠商在產品加上警告標籤。

不過,迄今並無研究證實能量飲品與上述死亡個案有關。FDA於2019年表示,有關的死亡個案不一定與能量飲品有關,還有其他多種因素,包括死者本身的健康狀況,以及其所服用的藥物等。

能量飲品研究︰會影響心律並令血壓上升

此外,一份於2019年5月刊出美國心臟協會期刊的研究《Impact of High Volume Energy Drink Consumption on Electrocardiographic and Blood Pressure Parameters: A Randomized Trial》,指能量飲品會令血壓上升及影響心律。研究由美國太平洋大學的研究團隊帶領,招募34名18至40歲人士,分組在3個「飲用日」,分別飲用能量飲品A、B以及安慰劑。每個「飲用日」之間會相隔6天,而「飲用日」前48小時不得攝取其他含咖啡因的飲品、「飲用日」前一晚須禁食,只可喝水。參與者在「飲用日」需於60分鐘喝完32盎司(約950ml)的試驗飲料,但30分鐘內飲用量不超過16盎司,研究人員以心電圖測量參與者,並記錄血壓。結果發現,飲用兩款能量飲料的接受測試者心臟的「QT間期」均延長、血壓亦升高。

食安中心︰運動時能量飲品不宜當水飲

本港食物安全中心指出,多個國家均有懷疑飲用能量飲品引致心律失調、癲癇、腎衰竭和死亡的個案,而這些事件一般與不當飲用能量飲品有關,如同時飲用含酒精飲料或飲用超過建議的分量。中心對市民有四項建議︰

一)兒童、孕婦及對咖啡因敏感的人,不要飲用能量飲品。

二)其他人士飲用時,亦不應同時服用可影響中樞神經系統的物質,如含酒精飲料或中樞神經系統藥物。

三)應按照標籤上製造商建議的攝入量飲用能量飲品,不要過量飲用。

四)能量飲品不宜用於止渴或在運動時補充身體水分。