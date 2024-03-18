BNO申請懶人包｜費用、申請程序、所需文件、相片、續領、副簽要求（更新放寬門檻）

英國放寬俗稱「BNO簽證」的英國國民(海外)簽證計劃，並在早前宣布容許1997年後出生的合資格港人，可以獨立申請BNO簽證，按「5+1」居留簽證移民英國，計劃現已生效。
BNO「5+1」移英計劃已於2021年1月31日開始接受申請，而最近英國內政大臣彭黛玲亦宣布擴大香港人BNO簽證申請途徑，讓1997年7月1日或之後出生的港人、滿18歲的人士，只要父母其中一方持BNO，即可以個人身份獨立申請BNO簽證。到底申請BNO有甚麼手續？BNO點續領？以下為你整理BNO 2022年的申請／續領程序、所需文件、相片要求，以及大家最關注的副簽資格等，好讓大家可以盡快申請到，多一本護照旁身。所有申請程序必須在網上進行，有意以BNO簽證移民英國的，可以到BNO官網申請。
BNO是甚麼？居住及工作5+1年可入籍
BNO（British National (Overseas) passport）是可入境英國停留6個月的「有限居留許可」，隨著落實BNO平權後，持有人及其受養人，包括配偶、伴侶及18歲以下子女，都可以獲得5年有限居留許可，並有讀書及工作權利，持有人不能使用包括政府福利金在內的英國公共資金，定居5年後另加1年便可申請入籍，成為英國公民，不會設配額。
BNO申請／續領須知
申請/續領BNO前，申請人必須準備定各項文件、合規格證件相，據指現時香港有300萬人合資格申請BNO。
申請／續領BNO 4大程序：
- 前往網上申請BNO網址
- 於網上填妥資料、上載相片（下文有詳解照片要求及規格）及網上繳費
- 找合資格人士副簽（只有部分申請人需要做此步驟）
- 把所需文件快遞或空郵掛號形式把文件寄到英國護照署，可隨時於Email查看申請進度。
申請／續領BNO所需文件：
- 香港永久性居民身份證雙面彩色影印本
- 申請人的出生證明彩色影印本
- 申請人12個月內的住址證明文件正本
- (如續領)未剪角的舊BNO護照；如你的護照已遺失或有損毀，則而另外填妥「Cancel a lost or stolen passport」表格。
- BNO以外的有效護照全彩色影印本，每一頁都需要影印；或提供該護照的正本。
＊註︰97年後出生港人、上述新安排下的申請文件要求，尚待正式宣布。
▼按下圖睇網上申請BNO完整步驟▼
BNO申請相片要求
英國政府接受自拍的證件相，而官方網站上有詳細列明自拍證件相的要求，與一般證件相相近，只是嬰兒及成人的證件相要求亦不一樣。
成人BNO證件相要求：
- 相片背景必須為白色
- 不可以笑
- 不能配戴眼鏡
- 不能戴帽子
- 頭髮不能遮臉
- 可清楚看到眼睛
嬰兒BNO證件相要求：
- 相片背景必須為白色
- 不能有玩具在相中
當申請人影好後再裁至指定大小，並以jpeg檔上傳至BNO官網便可，詳情可參考官網申請BNO照片要求及規格。
▼BNO相片要求示範圖▼
申請BNO副簽人資格：
不少人申請續領BNO時，遇到的最大問題都是尋求適合的副簽人（Countersign）。事實上不是所有BNO都需要副簽，
何時需要BNO副簽：
- 你舊有BNO遺失或有損壞
- 申請時候的容貌與現在有很大分別
- 個人資料有重大改變，則會被系統視為「First Adult/Child Passport」
BNO副簽要求：
- 非申請人家庭成員，並已認識2年或以上。
- 持有英國或歐盟護照 (持有BNO亦可)
- 官方認證的專業人士，如會記者、護士、醫生、會計師、老師等
合資格的副簽人只需在相關的聲明書上，填好個人證件號碼、專業資格、僱主資料等，並同時附上證件個人資料頁的彩色影印本即可。
申請BNO郵寄及收費：
大家可以選擇不同頁數的BNO，34頁10年期的成人護照為86英鎊，連郵費則為105.86英鎊，大約HKD $1,000；而50頁十年期的成人護照則需96英鎊，連郵費為115.86英鎊，大約HKD $1,095，大家可選擇以信用卡（Visa/Mastercard）網上付款。完成付款後會收到email及短訊，內附登入網頁及申請編號，大家可以登入查詢申請狀態，它們亦會定時傳送有關申請狀態的短訊。
重要！！網上申請者需於遞交申請後90天內提供所有文件，否則會被取消申請，不會獲得退款。
1997後出生如何申請BNO：
BNO本來只限曾於1997年7月1日前成功申請過BNO的香港人續領，1997年或之前出生，而未有申請過BNO者，如名字在父母的BNO護照中被列為「included child」，亦符合BNO申請資格。至於97年後出生的港人，英國內政大臣彭黛玲8月2日正式宣布，容許父母其中一方持有BNO、在97年後才出生的港人，申請BNO簽證。根據英國內政部資料，相關BNO簽證申請人，必須是年滿18歲且持有BNO資格人士，以及持BNO資格人士在1997年7月1日或之後出生的子女，如果在英國境外提出申請，永久居留地須在香港；而在英國境內提出申請則，必須在英國等地。
BNO移民｜英國推優先簽證服務 5個工作天內獲處理
從2023年8月14日開始，即日起提供予BNO香港人申請的英國國民(海外)簽證，推出「優先簽證服務」，對於有急切需要起行者，可以在5個工作天內獲得處理。
英國內政部修訂BNO簽證門檻
英國內政部在周四對BNO簽證政策再次作出修訂，當中包括容許申請政治庇護人士，在處於保釋狀態下申請BNO簽證。放寬後，英國內政部容許BNO簽證人士在面臨「極度貧困」下，向政府申請豁免「不得領取公共經濟援助」的條件。同時申請30個月簽證人士，可獲延期28日，以滿足5年的定居資格。
（2024年3月14日更新）
5大申請BNO常見問題：
問：我的BNO已過期很多年，現在還可以續領嗎？
答：可以，只要曾經申請過BNO，續領BNO是沒有任何限期。
問：我已經遺失了BNO，現在還可以補領嗎？
答：如你的BNO護照已遺失或損毀，在網上申請時會被問是否已遺失，然後回答「Yes（是）」，之後填上「Cancel a lost or stolen passport」表格取消舊有旳BNO，才可以重新申請。
問：我在97年回歸前於香港出生及符合BNO申請資格，但之前從未申請，現在可否申請？
答：不可以。除非擁有BNO的家長曾在護照內「included child」一欄填寫過當時子女的姓名才可，而97後出生的港人，只要父母其中一方持有BNO，亦可在2022年10月後申請BNO簽證。
問：我持有BOTC，可以申請BNO嗎？
答：不可以。BOTC（British Overseas Territories citizen）為英國海外領土公民，前身是英國屬土公民（BDTC），英國早年殖民統治香港時曾發放BDTC護照，BDTC在香港回歸後已失效，後來2002年英國將BDTC更名為BOTC。97前英國曾為持有BDTC的香港居民登記BNO，過期後未有登記便未能申請。
問：如何知道自己是否可以申請BNO？
答：你可以電郵去至英國護照署，免費提出Subject Access Request（SAR）去查詢申請BNO的狀況。