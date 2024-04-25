BNO申請續期｜費用、程序、所需文件、相片、副簽要求（更新放寬門檻）

BNO申請／續領須知 申請/續領BNO前，申請人必須準備定各項文件、合規格證件相，據指現時香港有300萬人合資格申請BNO。 申請／續領BNO 4大程序： 前往網上申請BNO網址 於網上填妥資料、上載相片（下文有詳解照片要求及規格）及網上繳費 找合資格人士副簽（只有部分申請人需要做此步驟） 把所需文件快遞或空郵掛號形式把文件寄到英國護照署，可隨時於Email查看申請進度。 申請／續領BNO所需文件： 香港永久性居民身份證雙面彩色影印本 申請人的出生證明彩色影印本 申請人12個月內的住址證明文件正本 (如續領)未剪角的舊BNO護照；如你的護照已遺失或有損毀，則而另外填妥「Cancel a lost or stolen passport」表格。 BNO以外的有效護照全彩色影印本，每一頁都需要影印；或提供該護照的正本。 ＊註︰97年後出生港人、上述新安排下的申請文件要求，尚待正式宣布。 ▼按下圖睇網上申請BNO完整步驟▼

BNO申請相片要求 英國政府接受自拍的證件相，而官方網站上有詳細列明自拍證件相的要求，與一般證件相相近，只是嬰兒及成人的證件相要求亦不一樣。 成人BNO證件相要求： 相片背景必須為白色 不可以笑 不能配戴眼鏡 不能戴帽子 頭髮不能遮臉 可清楚看到眼睛 嬰兒BNO證件相要求： 相片背景必須為白色 不能有玩具在相中 當申請人影好後再裁至指定大小，並以jpeg檔上傳至BNO官網便可，詳情可參考官網申請BNO照片要求及規格。 ▼BNO相片要求示範圖▼

申請BNO副簽人資格： 不少人申請續領BNO時，遇到的最大問題都是尋求適合的副簽人（Countersign）。事實上不是所有BNO都需要副簽， 何時需要BNO副簽： 你舊有BNO遺失或有損壞 申請時候的容貌與現在有很大分別 個人資料有重大改變，則會被系統視為「First Adult/Child Passport」 BNO副簽要求： 非申請人家庭成員，並已認識2年或以上。 持有英國或歐盟護照 (持有BNO亦可) 官方認證的專業人士，如會記者、護士、醫生、會計師、老師等 合資格的副簽人只需在相關的聲明書上，填好個人證件號碼、專業資格、僱主資料等，並同時附上證件個人資料頁的彩色影印本即可。 英國超市比較｜Tesco、Lidl、Iceland等都吸引 6間價錢邊個最抵？

申請BNO郵寄及收費： 大家可以選擇不同頁數的BNO，34頁10年期的成人護照為86英鎊，連郵費則為105.86英鎊，大約HKD $1,000；而50頁十年期的成人護照則需96英鎊，連郵費為115.86英鎊，大約HKD $1,095，大家可選擇以信用卡（Visa/Mastercard）網上付款。完成付款後會收到email及短訊，內附登入網頁及申請編號，大家可以登入查詢申請狀態，它們亦會定時傳送有關申請狀態的短訊。 重要！！網上申請者需於遞交申請後90天內提供所有文件，否則會被取消申請，不會獲得退款。 1997後出生如何申請BNO： BNO本來只限曾於1997年7月1日前成功申請過BNO的香港人續領，1997年或之前出生，而未有申請過BNO者，如名字在父母的BNO護照中被列為「included child」，亦符合BNO申請資格。至於97年後出生的港人，英國內政大臣彭黛玲8月2日正式宣布，容許父母其中一方持有BNO、在97年後才出生的港人，申請BNO簽證。根據英國內政部資料，相關BNO簽證申請人，必須是年滿18歲且持有BNO資格人士，以及持BNO資格人士在1997年7月1日或之後出生的子女，如果在英國境外提出申請，永久居留地須在香港；而在英國境內提出申請則，必須在英國等地。

BNO移民｜英國推優先簽證服務 5個工作天內獲處理 從2023年8月14日開始，即日起提供予BNO香港人申請的英國國民(海外)簽證，推出「優先簽證服務」，對於有急切需要起行者，可以在5個工作天內獲得處理。

英國內政部修訂BNO簽證門檻 英國內政部在周四對BNO簽證政策再次作出修訂，當中包括容許申請政治庇護人士，在處於保釋狀態下申請BNO簽證。放寬後，英國內政部容許BNO簽證人士在面臨「極度貧困」下，向政府申請豁免「不得領取公共經濟援助」的條件。同時申請30個月簽證人士，可獲延期28日，以滿足5年的定居資格。 （2024年3月14日更新）