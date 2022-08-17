Elon Musk｜馬斯克話收購曼聯轉頭改口 玩殘球迷 網民大返佢︰你驚呀？

Elon Musk馬斯克早前提出收購Twitter搞到滿城風雨，如今又開口說要收購英超球會曼聯，成功引爆話題，不少球迷希望Elon Musk成為近期成績差劣的曼聯的救世主。但Elon Musk在短短數小時即改口話「講笑咋」，一眾曼聯球迷及花生友反應各異，有球迷人真言好失望，亦有花生友大返Elon Musk轉頭話，「你驚呀？」

Elon Musk收購曼聯？

Elon Musk馬斯克周三在Twitter發文提到美國共和黨及民主黨，忽然話題一轉說︰「還有，我將會收購曼聯」(Also, I'm buying Manchester United)，旋即狂吸逾60萬個like、逾9.8萬人次轉發、逾4.7萬則留言。有網民問Elon Musk︰「你認真嗎？」「為甚麼？」有相信是曼聯球迷的網民說︰「你絕對不知道你已給予全球數以百萬計粉絲帶來了極大希望，請收購我們的球會」，「親愛的Elon求你買吧，來讓(曼聯前領隊)費格遜的美夢再臨！」「謝謝Elon，我們受夠了！」「從(現任班主)格拉沙家族拯救我們！」

但也有人勸阻Elon Musk，認為曼聯不值得買︰「印度7,500萬美元就可探索火星。曼聯花了2億美元卻連榜首也上不到」。曼聯在上季英超只獲第6，今季換領隊後聯賽開鑼首兩場均表現不濟，上場更以0比4敗於中游球會賓福特，暫列榜末，令輿論譁然。