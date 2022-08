Elon Musk｜馬斯克話收購曼聯轉頭改口 玩殘球迷 網民大返佢︰你驚呀？

馬斯克澄清收購曼聯是「笑話」

近年愈來愈難以捉摸的Elon Musk,終於在5小時後回答「認真嗎?」的提問,「不,這是在Twitter上一個長久以來的笑話。我無意收購任何體育隊伍」(No, this is a long-running joke on Twitter. I'm not buying any sports teams),令不少曼聯球迷大失所望。

有花生友認同Elon Musk的決定,「你雖然有錢,但未至要這樣亂來」,「壞投資啊先生」;有人取笑Elon Musk「兄弟你驚啊?」也有人說「收購吧,不要猶豫,然後把除了C朗的整隊曼聯送上火星」。