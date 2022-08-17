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國際
2022-08-17 17:57:51

Elon Musk｜馬斯克話收購曼聯轉頭改口 玩殘球迷 網民大返佢︰你驚呀？

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Elon Musk馬斯克在Twitter稱要收購曼聯，引發關注，其後稱只是講笑。(互聯網)

Elon Musk馬斯克在Twitter稱要收購曼聯，引發關注，其後稱只是講笑。(互聯網)

曼聯在賽季開鑼後兩場表現欠佳。(美聯社) 曼聯在賽季開鑼後兩場表現欠佳。(美聯社) Elon Musk馬斯克。(美聯社) Elon Musk馬斯克。(美聯社) 曼聯在賽季開鑼後兩場表現欠佳。(美聯社) Elon Musk馬斯克。(美聯社) Elon Musk馬斯克反口拒收購Twitter一事，仍在對簿公堂。(美聯社)

Elon Musk馬斯克早前提出收購Twitter搞到滿城風雨，如今又開口說要收購英超球會曼聯，成功引爆話題，不少球迷希望Elon Musk成為近期成績差劣的曼聯的救世主。但Elon Musk在短短數小時即改口話「講笑咋」，一眾曼聯球迷及花生友反應各異，有球迷人真言好失望，亦有花生友大返Elon Musk轉頭話，「你驚呀？」

Elon Musk收購曼聯？

Elon Musk馬斯克周三在Twitter發文提到美國共和黨及民主黨，忽然話題一轉說︰「還有，我將會收購曼聯」(Also, I'm buying Manchester United)，旋即狂吸逾60萬個like、逾9.8萬人次轉發、逾4.7萬則留言。有網民問Elon Musk︰「你認真嗎？」「為甚麼？」有相信是曼聯球迷的網民說︰「你絕對不知道你已給予全球數以百萬計粉絲帶來了極大希望，請收購我們的球會」，「親愛的Elon求你買吧，來讓(曼聯前領隊)費格遜的美夢再臨！」「謝謝Elon，我們受夠了！」「從(現任班主)格拉沙家族拯救我們！」

但也有人勸阻Elon Musk，認為曼聯不值得買︰「印度7,500萬美元就可探索火星。曼聯花了2億美元卻連榜首也上不到」。曼聯在上季英超只獲第6，今季換領隊後聯賽開鑼首兩場均表現不濟，上場更以0比4敗於中游球會賓福特，暫列榜末，令輿論譁然。

有曼聯球迷發文呼籲Elon Musk「救救我們」。(互聯網)

有曼聯球迷發文呼籲Elon Musk「救救我們」。(互聯網)

也有花生友認為曼聯好難搞，Elon Musk倘收購很快會變秃頭。(互聯網)

也有花生友認為曼聯好難搞，Elon Musk倘收購很快會變秃頭。(互聯網)

馬斯克澄清收購曼聯是「笑話」

近年愈來愈難以捉摸的Elon Musk，終於在5小時後回答「認真嗎？」的提問，「不，這是在Twitter上一個長久以來的笑話。我無意收購任何體育隊伍」(No, this is a long-running joke on Twitter. I'm not buying any sports teams)，令不少曼聯球迷大失所望。

有花生友認同Elon Musk的決定，「你雖然有錢，但未至要這樣亂來」，「壞投資啊先生」；有人取笑Elon Musk「兄弟你驚啊？」也有人說「收購吧，不要猶豫，然後把除了C朗的整隊曼聯送上火星」。

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