YouTuber街頭訪問日本女士認為嫖妓不算出軌　台灣PTT網民：幫我介紹女友（有片）

日本女仔：應該把感情與肉體分開

日本YouTuber在街頭街訪問，女生對於另一半嫖妓的看法，影片在PTT引發議論，共訪問了3組人馬9名女子，只有一人認為算是出軌，她表示：「不懂為什麼要去嫖妓」。想不到大部分的女生都認為「不算」，認為應該把感情與肉體分開來看，甚至還有女生表示，她會直接告訴男友，如果想出軌就去買春，寧願他們去嫖妓，也不希望他隨便和女生說話，出乎預料的調查結果驚呆眾人。許多PTT鄉民留言大讚「分得很清楚啊，可以幫我介紹日本女友嗎」、「本來就是這樣，嫖妓就跟打手槍一樣」、「嫖妓只是花錢買關係，比去找固定第三者好」、「沒放感情的話就只是解決生理需求」、「不管能不能接受，的確在日本不會有人把嫖妓叫做不倫」。日本女生大多表示：「賣淫似乎已經算是日本文化的一部分，或許這樣的情況也就只會出現在日本。」另外，有台灣人認為「反過來她們也覺的女性也沒關係」、「那女友找牛郎，日男也接受嗎？」、「因為女友私下玩得比你兇啊，你還要花錢，當然接受」、「日女上牛郎店也是OK阿，不要暈船就好」、「日女出去賣也不算出軌」、「紅燈區合法的國家，對這種肉體接觸都會覺得是交易吧」。

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