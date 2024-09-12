中原城市租金指數CRI兩年累升14% 新界西突破歷史高位｜樓市數據

私人住宅租金在剛性需求刺激下連續兩年上升，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市租金指數CRI 2023全年升7.37%，2024年首8個月升6.30%，兩年暫累升14.14%。2024年8月份CRI八大指數中，新界西租金率先升破自己2018年8月歷史高位，高出0.36%。其餘七個指數比自己歷史高位分別低1.41%至7.22%不等。 36屋苑租金超過 2018 年高位 117個CRI Mass大型成份屋苑計，有36個屋苑租金已超越2018年8月高位。當中新界西有14個，佔該區屋苑總數逾四成，而九龍有12個，新界東有8個，港島有2個。新界西二線屋苑租金表現較為突出，藍天海岸、映灣園、爵悅庭及荃威花園的租金較2018年高位升近7%以上，分別升9.12%、8.51%、7.70%及6.91%。九龍以傲雲峰租金升幅最顯著，較2018年高位升6.77%。其他屋苑租金比高位上升0.06%至4.84%。

2024年首8個月新界東及新界西租金錄6.83%及8.39%升幅，比港九市區的4.74%及6.39%為大，主要是2023年港島及九龍租金升幅較多，但同期新界兩區租金升幅較少，今年明顯追落後。2023年港島及九龍分別有11個及19個屋苑租金升幅達7%以上，惟新界東及新界西同樣只有6個。去年除了部分港九一線屋苑受到用家支持外，鄰近大專院校的西區、紅磡、將軍澳屋苑租金大部分升逾一成。

新界西 8 屋苑租金兩年連升逾 7% 受惠機場人員租賃增加 不過，2024年租金升幅達7%以上的港島及九龍屋苑明顯大減，分別僅有4個及5個，但新界西卻急增至12個，新界東則有4個。今年新界西有8個屋苑租金追落後，其2023年的升幅全部少於4%，部份甚至錄得跌幅。首8個月新界西租金上升超過一成的均為二線屋苑，有新屯門中心升16.90%、邁亞美海灣升16.35%、爵悅庭升14.89%、美景花園升13.68%、荃威花園升11.20%及大興花園升10.80%。新界西一線屋苑嘉湖山莊及綠楊新村租金升幅亦高於7%，分別升9.67%及8.02%。另外，新界東租金追落後的屋苑有3個，分別為花都廣場、新峰花園及駿景園，首8個月租金升10.02%、9.75%及8.06%。