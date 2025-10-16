中原大灣區指數9月按月跌0.25% 深圳指數創歷史新低｜樓市數據

2025年9月中原大灣區指數報91.74點，受惠於港澳指數齊升，令大灣區指數跌幅收窄，按月跌0.25%。9月份中原大灣區12個指數中，9個報跌，跌幅由0.25%至4.96%不等，升幅的城市3個，上升幅度由0.5%至5.25%。四大中心城市指數，港澳報升，深圳指數創歷史新低

深圳指數按月跌 1.5% 維持量升價跌局面

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，9月初，深圳推出房策新政，撤銷戶籍限購令，一二手市場即時起動，新房預售網簽錄1,832宗，按月升35%，二手成交量亦升8.9%，惜現階段仍只維持量升價跌局面，深圳指數9月份報92.05，跌1.5%，創指數自2016年有紀錄以來歷史新低。廣州9月份價量齊跌，二手成交量連跌3個月，9月份錄8367宗，減少3.8%。

總結今年首三季，12個指數中，只有江門指數錄得17.2%升幅，其餘11個全數報跌，中原大灣區指數今年首三季累跌5.3%，陳永傑指，大灣區多個城市仍面對物業庫存過剩問題，發展商趁利好消息及政策改變，積極去庫存，二手難免受壓，相信需待發展商貨尾減少，樓價才有望回升。