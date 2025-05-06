今季料難改善 首季二手蝕讓佔比增至36%

二手私樓蝕讓情況惡化，據利嘉閣地產研究部最新報告顯示，2025年首季二手私宅錄1,882宗虧損個案，佔比增至36%，較去年第四季升約兩個百分點；以宗數計則為2009年第四季以來、約15年半的第三多，反映無辣招制約及經濟未穩下蝕沽情況仍普遍。分析料樓市暫未有明顯利好因素，將窒礙次季轉手獲利比率。
綜合土地註冊處資料，2025年第一季本港共錄3,317宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例達63.4%，較去年第四季的65.4%跌2個百分點，連跌7季，創自2009年第二季以來、約16年新低，反映樓價回落及新盤低價開售的影響。
期內每宗私宅轉手個案平均賺幅更跌穿兩成，只有19.9%，較去年第四季的20.4%再跌0.5個百分點，連跌7季兼創2009年第四季以來、近15年半新低，反映樓價持續下跌，加上無辣招限制，短線持貨業主沽貨，令整體平均賺幅未見止跌。當中獲利1倍或以上的轉手個案佔整體27.6%，按季再跌0.6個百分點，涉及1,444宗。平手則有31宗，佔比約0.6%，按季跌0.1個百分點。
日出康城平均蝕約4.4%
若以屋苑分析，首季二手私宅獲利登記宗數最多首兩個屋苑分別為嘉湖山莊及愉景灣，各錄61宗及38宗，平均賺幅約39.3%及約9.3%，獲利成功比率75.3%及61.3%。將軍澳日出康城平均蝕4.4%，獲利成功比率僅36.7%，為比率最低屋苑。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，樓市續走下波，面對關稅戰及新盤持續低價搶佔市場下，次季私宅轉手獲利比率及平均賺幅料承接首季弱勢繼續偏軟，料轉手獲利比率有機會再跌1.4個百分點，下試62%的低位；平均每宗賺幅則料於19.5%至20.5%之間窄幅橫行。