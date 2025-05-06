今季料難改善 首季二手蝕讓佔比增至36%

二手私樓蝕讓情況惡化，據利嘉閣地產研究部最新報告顯示，2025年首季二手私宅錄1,882宗虧損個案，佔比增至36%，較去年第四季升約兩個百分點；以宗數計則為2009年第四季以來、約15年半的第三多，反映無辣招制約及經濟未穩下蝕沽情況仍普遍。分析料樓市暫未有明顯利好因素，將窒礙次季轉手獲利比率。

綜合土地註冊處資料，2025年第一季本港共錄3,317宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例達63.4%，較去年第四季的65.4%跌2個百分點，連跌7季，創自2009年第二季以來、約16年新低，反映樓價回落及新盤低價開售的影響。