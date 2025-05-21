元朗三房套放盤不足24小時即760萬成交 上車客乜原因出手咁快？｜二手市況

二手市場交投氣氛轉旺，部分屋苑放盤極速獲買家承接。市場消息指，元朗世宙一個三房套放盤不足24小時成功以760萬元獲同區上車客購入。

據悉，單位為世宙3座低層F室，實用面積約645方呎，三房套間隔，坐向東南。最初開價800萬元，放盤不足24小時以760萬元沽出，呎價約11,783元，減價40萬元或5%。新買家為同區上車客，四出睇樓超過一年，因鍾情單位位處元朗市中心，而且單位呎價低水，睇樓一次後即時拍板成交。

原業主持貨 10 年損手離場

參考中銀香港(2388)網上對單位估價為676萬元，而滙豐估價為666萬元，即是次成交價較銀行估價高約12%至14%。