元朗三房套放盤不足24小時即760萬成交 上車客乜原因出手咁快？｜二手市況

二手市場交投氣氛轉旺，部分屋苑放盤極速獲買家承接。市場消息指，元朗世宙一個三房套放盤不足24小時成功以760萬元獲同區上車客購入。
據悉，單位為世宙3座低層F室，實用面積約645方呎，三房套間隔，坐向東南。最初開價800萬元，放盤不足24小時以760萬元沽出，呎價約11,783元，減價40萬元或5%。新買家為同區上車客，四出睇樓超過一年，因鍾情單位位處元朗市中心，而且單位呎價低水，睇樓一次後即時拍板成交。
原業主持貨10年損手離場
參考中銀香港(2388)網上對單位估價為676萬元，而滙豐估價為666萬元，即是次成交價較銀行估價高約12%至14%。
至於原業主在2015年以約763.3萬元購入單位，持貨約10年，現轉售帳面微蝕約3.3萬元或0.4%離場。資料顯示，世宙位於朗屏安寧路38號，2016年入伙，共有4座，提供1,130伙。
天水圍慧景軒成交超越4月全月
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，近日H按息率大幅回落至近年低位，供樓負擔減輕，吸引買家入市，推動成交加快；天水圍慧景軒本月錄得4宗成交，較上月同期多1倍，亦已超越上月全月的3宗。
伍耀祖稱，慧景軒1座高層B室，實用面積約710方呎，三房套房間隔，坐向東南，望濕地公園，享開揚景致。原叫價690萬元，經議價後減價45萬元或約6.5%，以645萬元易手，呎價約9,085元。
據了解，原業主於2010年以279萬元買入單位，持貨約15年，現轉售帳面獲利366萬元，單位期內升值約1.3倍。資料顯示，慧景軒位於天水圍天葵路33號，2004年入伙，共有3座，提供1,091伙。