元朗新盤｜PARK YOHO Bologna加推20伙 折實價402萬起

新盤市場反應理想，發展商隨即加推單位。新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna今日(23日)起開始收票，新地副董事總經理雷霆表示，暫已錄得超過500票，以首張價單50伙計，超額認購逾9倍。最新加推第2號價單，涉20伙；以90日付款計劃提供最高15.5%折扣優惠計算，折實售價由402.81萬元起，屬實用面積279方呎開放式單位；整批折實平均呎價13,635元，與首批的13,088元相比，高約4.2%。不過雷霆指，是次屬原價加推，最快短期內公布首輪銷售安排，料月內開售。

兩房佔 9 伙

新地代理總經理陳漢麟稱，是次加推的20伙以定價市值約1.5億元，戶型涵蓋開放式至三房，包括2伙開放式、4伙一房、2伙一房複式、9伙兩房，以及3伙三房，實用面積介乎279至609方呎。單位售價由476.7萬至977.4萬元，呎價介乎15,436元至17,172元。扣除最高15.5%折扣優惠後，折實售價由402.81萬至825.9萬元，折實呎價介乎13,043元至14,510元。

雷霆：相信政府會審視市況去調整「辣稅」

新政府首份《施政報告》對樓市未有「撤辣」安排，雷霆指，政府有部分「撤辣」為吸引人才，而坊間有聲音指力度「唔係好大」，相信政府會審視市況去調整「辣稅」措施。他續指，現時本港新冠肺炎疫情平穩，政府亦逐步放寬入境等防疫措施，經濟走向復常，相信其他發展商都會積極推盤，預計今季新盤市場會相當熱鬧。被問及會否參與政府提出全新的「私人發展商參與資助房屋先導計劃」，雷霆回應稱集團有興趣研究參與，最終目標是希望增加本港住屋供應。

PARK YOHO Bologna提供164伙，分為第8A及8B兩翼，樓高14層，標準樓層每層設12伙，提供4部升降機。單位實用面積介乎257至1,155方呎，標準單位戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式設26伙、一房佔48伙、兩房提供26伙、三房佔48伙；另設16伙特色單位。項目現樓單位已開放予公眾參觀，合共設有5個，戶型涵蓋一房至三房，當中2個屬連家具三房單位，餘下3個均屬交樓標準單位。