元朗新盤｜PARK YOHO Bologna首輪錄逾1500票 YOHO MALL向買家送迎新禮遇

新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna將於本周四(27日)開售66伙，新地代理總經理陳漢麟表示，項目迄今累錄逾1,500個購樓意向登記，以價單推售的60伙計，超額認購逾24倍，對反應非常滿意。項目明日(26日)截票，有信心票數可持續增長。

陳漢麟指，PARK YOHO Bologna住戶尊享雙重消閒體驗，項目自設面積約7.5萬方呎商場「PARK Circle」，提供一應俱全的日常所需，另緊密連繫新界西及北部旗艦商場「YOHO MALL」。

新地代理租務部副總經理(租務)黃佩玲稱，YOHO MALL為祝賀買家購得PARK YOHO Bologna單位，特意送出迎新禮遇予該盤住戶，可率先享「YOHO MALL」超過30間商戶所提供的購物及餐飲折扣優惠，涵蓋家居品牌、床品、家電商戶獨家優惠及各式各樣餐飲商戶全年優惠。商場更為買家提供獨家消費回贈獎賞，於推廣期內消費滿6,000元，即可換領500元購物購券套裝，享超過8%商場消費回贈。她續稱，PARK Circle目前出租率約90%，提供約20間商戶，呎租介乎30元至40元。

PARK YOHO Bologna提供164伙，分為第8A及8B兩翼，樓高14層，標準樓層每層設12伙，提供4部升降機。單位實用面積介乎257至1,155方呎，標準單位戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式設26伙、一房佔48伙、兩房提供26伙、三房佔48伙；另設16伙特色單位。項目現樓單位已開放予公眾參觀，合共設有5個，戶型涵蓋一房至三房，當中2個屬連家具三房單位，餘下3個均屬交樓標準單位。