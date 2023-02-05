全面通關｜新地15商場加碼推旅客情人節消費獎賞 料人流按年升15%

為配合羅湖及皇崗口岸明日(6日)通關的大日子，又適逢情人節將近，新鴻基地產(016)旗下其中15個商場包括觀塘apm、銅鑼灣wwwtc mall、大埔超級城、尖沙咀新太陽廣場、元朗廣場、上水新都廣場、柴灣新翠商場等，針對旅客加碼推出情人節消費禮遇及大派情人節禮品包。新地指，預料羅湖、皇崗口岸通關初期，加上配額制度、口岸入境預約安排及核酸檢測程序相繼取消，可望刺激人流按年升10%至15%。

新地執行董事馮秀炎表示，為迎接羅湖口岸通關兼適逢情人節將至，集團旗下15個商場聯手加碼推出逾500萬元消費獎賞，針對旅客推出情人節消費獎賞，推出旅客「心心相印」禮遇，每位旅客最高可獲高達4,500元餐飲及購物電子優惠券，還有送出1萬份情人節禮品包，內有商場購物優惠券、情人節花束及甜蜜朱古力。