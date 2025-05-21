利嘉閣：首季私宅動工量按年減64% 創十六年同期新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，私宅開展動工進度持續緩慢，已連續十一個月低於一千伙水平，根據屋宇署今日發表的最新數據，2025年三月份全港共有2個私人住宅項目，合共108伙動工，較今年二月份的212伙減少49%，為三個單月最少；今年首季私宅動工量累計484伙，較去年同期減少64%，並創過去十六年同期新低；其中三月份動工項目包括大坑新村街17A至25號 (98伙)及跑馬地大坑道341及343號(10伙)。

落成量按月增 22% 近三個單月最多 此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署今日最新發表的資料月報顯示，2025年三月份全港共有9個項目，合共1,977個私人住宅單位落成，按月增加22%，亦是近三個單月最多；今年首季累計共5,487伙私宅落成，較去年同期的4,977伙增加10%。 根據資料顯示，三月份本港共有9個私宅項目正式落成，當中規模最大的是啟德「柏蔚森I期、II期及III期」，共涉1,305伙；其次為涉及230伙的黃大仙「薈鳴」；至於，紅磡漆咸道北478號(184伙)、中環「ONE CENTRAL PLACE」(121伙)、灣仔「堅尼地道33號」(71伙)、大角咀界限街2C號(58伙)、何文田街13號(6伙)、赤柱村道24號(1伙)及九龍塘喇沙利道48A及50號(1伙)，亦於期內竣工。

九龍區佔整體比例 93.3% 按地區劃分，今年首季九龍區共有12個項目、合共5,121個單位落成，佔整體比例約93.3%；港島區共有4個項目落成，涉及單位總數366伙，佔同期整體私宅落成量約6.7%；新界區則暫未有私宅項目落成。

陳海潮 ：料 今年落成量可達或貼近差估署預測數字 陳海潮指出，今年首季私宅落成量達差估署預測全年20,862伙的26%，預料年內有不少大型項目將陸續取得入伙紙，包括長沙灣「Belgravia Place I」(714伙)、元朗「柏瓏III」(680伙)及長沙灣「曉柏峰」(492伙)等，加上其他中小型項目，初步估計今年落成量約2萬至2.1萬伙水平，料可達到或貼近差估署的預測數字。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)