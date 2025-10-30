利嘉閣：50指標屋苑買賣按周微增3% 交投量近三周最多｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，第四季開季以來，樓市保持穩定，一手銷情理想、入市動力十足，也刺激二手市場交投同步於高位窄幅徘徊兼微升。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（20/10—26/10）共錄106宗買賣個案，較前周（13/10—19/10）的103宗增加3%，為近三周最多。
交投量兩升一減 新界區跌11%
按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投量均有增長，新界區則按周減少，當中港島區8個指標屋苑上周共錄17宗買賣，較前周的14宗增加21%，其中太古城連錄7宗交投，按周增幅達75%；藍灣半島成交量由前周的2宗，增加50%至上周的3宗。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄50宗交投，較前周的45宗增加11%，當中新都城及美孚新村分別錄得7宗及9宗買賣，按周各自增加1.33倍及2倍；維景灣畔及維港灣分別錄得5宗及3宗成交，按周增幅各有67%及50%；海濱南岸交投量由前周的3宗，增加33%至上周的4宗。
12個屋苑「零成交」 按周減25%
至於，新界區21個指標屋苑上周共錄39宗買賣，較前周的44宗減少11%，其中映灣園交投量由前周的7宗，減少71%至上周的2宗；銀湖‧天峰及碧堤半島分別錄得1宗交投，按周減幅各達50%；YOHO Town交投量由前周的4宗，減少50%至上周的2宗；嘉湖山莊期內錄得5宗買賣，較前周的9宗減少44%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有12個屋苑錄得「零成交」，較前周的16個減少25%，當中九龍區及新界區分別佔6個及4個屋苑，港島區則佔2個。
陳海潮指出，中美就貿易問題已達成基本共識，股市亦喘穩回升，市場對後市仍抱有信心，加上本周四美國再度減息機會極大，不少準買家及投資者均加快入市步伐，搶先在連串利好消息落實前購入心頭好。十月份最後一周，買家入市仍見積極，故料50指標屋苑按周交投量有望再下一城，突破110宗或以上，持續向更高位進發。