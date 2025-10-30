利嘉閣：50指標屋苑買賣按周微增3% 交投量近三周最多｜樓市數據

交投量兩升一減 新界區跌 11%

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投量均有增長，新界區則按周減少，當中港島區8個指標屋苑上周共錄17宗買賣，較前周的14宗增加21%，其中太古城連錄7宗交投，按周增幅達75%；藍灣半島成交量由前周的2宗，增加50%至上周的3宗。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄50宗交投，較前周的45宗增加11%，當中新都城及美孚新村分別錄得7宗及9宗買賣，按周各自增加1.33倍及2倍；維景灣畔及維港灣分別錄得5宗及3宗成交，按周增幅各有67%及50%；海濱南岸交投量由前周的3宗，增加33%至上周的4宗。