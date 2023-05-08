原價加推｜University Hill 連環推盤 2B期332萬入場

雷霆(左)稱，University Hill新價單與首張價單折實平均呎價16,288元相若；右為胡致遠。(何耀勤攝)

利率上調未有影響發展商推盤步伐，新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期於上周五及昨日分別公布首兩張價單，合共253伙，佔全盤688伙37%；其中2號價單涉115伙，提供最高15%折扣優惠，折實價332.55萬元起，折實平均呎價16,168元。項目短期內公布銷售安排，或周末展開首輪銷售。

新地代理總經理胡致遠指，新加推單位涵蓋13伙開放式、9伙一房、90伙兩房及3伙三房，實用面積218至546方呎。單位折實價332.55萬至892.39萬元，折實呎價13,155至19,117元。入場單位為優景閣第2座1樓A6室開放式戶，面積218方呎，折實價332.55萬元，呎價15,255元。他透露，該盤首輪銷售另計劃招標推售特色單位。

新地副董事總經理雷霆稱，項目自上周五開價後，售樓廠參觀反應踴躍，新價單與首張價單折實平均呎價16,288元相若，故屬原價加推，「延續高才無敵價」。他續稱，集團部署月底或下月初推售屯門「NOVO LAND第2A期」，並於下月招標推售啟德「天璽．海」。

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