地皮截標｜荃灣永順街住宅地截收9份標書 新地、長實、嘉華等競投

市場氣氛改善，增強發展商投標意欲。荃灣永順街住宅地今日(14日)中午截標，地政總署表示，共接獲9份標書。綜合市場消息指，入標競投發展商及財團包括新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、嘉華國際(173)、會德豐地產、中國海外發展(688)、華懋集團等；而信和置業(083)與嘉里建設(683)及招商局置地(978)合資入標。 嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇向傳媒稱，集團是次獨資入標，認為荃灣區內地皮供應少，今次招標地皮位置鄰近港鐵站，前往北部都會區及市區屬中間站很方便。

中原張競達：入標反應符預期 中原測量師行執行董事張競達表示，荃灣永順街住宅地入標反應符合預期，荃灣區發展成熟，生活配套齊全，交通便利。是次地皮位置雖然未算優越，與港鐵荃灣西站有一段距離，但仍可步行到達，位置仍屬不俗，附近亦有多個住宅屋苑。最近樓市氣氛好轉，新盤庫存去貨情況理想，加上減息周期重臨，提升發展商的投地意欲。事實上，最近的賣地成績不俗，參考屯門海珠路住宅地中標呎價達3,860元，高市場估值上限約40%，荃灣區地價水平定較屯門高，預計今次永順街地皮每方呎樓面地價約4,000元，估值約18億元。地皮規模屬中等，料主力興建中小型單位，以迎合市場需要。