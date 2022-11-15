地皮開標｜中信泰富11億奪葵涌荔崗街住宅地 每方呎地價4390元 符預期

葵涌荔崗街住宅地皮上周五(11日)截標，地政總署今日(15日)公布，中信泰富以約11億元中標，以最高可建總樓面約25.06萬方呎計算，每方呎樓面地價約4,390元奪得，合符市場預期。

投資額約40億 計劃發展 中型單位

中信泰富物業代理董事關潔瑩表示，集團對成功投得該地感到高興，地皮位處葵涌半山，位置優越，可享開揚景致，計劃將該地皮發展成中型單位為主，預計投資額約40億元，每方呎約1.5萬元，料將來售價由1.8萬元起，集團對本港樓市有信心。對於集團再次成功投得地皮，關潔瑩指，集團一向對具發展潛力地段均具興趣，並將繼續物色各類優質發展項目。

地皮上周五共接獲9份標書，入標財團包括新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、會德豐地產、信和置業(083)、嘉里建設(683)、嘉華國際(173)、佳明集團(1271)及漢國置業(160)。市場對地皮截標前估值介乎9億至18.8億元，每方呎樓面地價介乎約3,600元至7,500元。