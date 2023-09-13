地皮開標｜中原張競達：啟德2A區2及3號住宅地料落成後呎價達1.5萬

周一(11日)截標的啟德2A區2號地盤及3號住宅地，地政總署今日(13日)公布，最終由信和置業(083)與中國海外(688)、鷹君集團(041)及華人置業(127)合組的財團以53.5億元投得，以最高樓面面積約992,279方呎計算，每方呎樓面地價約5,392元。
中原測量師行張競達表示，地皮今天極速批出，中標價及呎價亦貼近市場預期，惟仍創下區內地皮近10年新低，僅高於2014年2月以每方呎樓面地價5,330元批出的第1I區2號地盤(現為私人住宅項目「嘉匯」)。
張競達指，是次啟德地皮順利批出，反映未受荃灣油柑頭首置地流標影響，可見發展商仍然積極爭奪市區地，加上該地皮位置優越，鄰近港鐵宋皇臺站，交通方便，大型商場及商業項目亦有望於年內落成及開幕，區內住宅需求將持續增加。可惜該地條款較多，需興建地下街設施及多項社福設施，發展需時，令發展商出價保守。他相信，該地可發展成中小型住宅單位，預計項目落成後，計算建築成本及合理利潤後，每方呎售價1.5萬元。
啟德2A區2號地盤及3號住宅地合共接獲6份標書，包括長江實業集團(1113)、新鴻基地產(016)、恒基地產(012)、會德豐地產及南豐集團。綜合市場資訊，地皮截標前市場估值介乎約45億至59.5億元，即每方呎樓面地價介乎4,500至6,000元。
資料顯示，地盤面積約145,303方呎，指定作非工業，並不包括倉庫、酒店及加油站等用途，最高樓面面積約992,279方呎，預料可提供約1,325伙。據賣地章程列明，中標發展商須興建長者鄰舍中心、嚴重弱智人士宿舍、展能中心、殘疾人士地區支援中心、男童院、網上青年支援隊中心和停車處；另須負責興建部分地下街。