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地產
2023-09-13 18:49:53

地皮開標｜信置財團53.5億奪啟德2A區2及3號住宅地 每呎5392元創同區近10年新低

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地皮開標｜信置財團53.5億奪啟德2A區2及3號住宅地 每呎5392元創近10年新低

地皮開標｜信置財團53.5億奪啟德2A區2及3號住宅地 每呎5392元創近10年新低

周一(11)截標的啟德2A2號地盤及3號住宅地，地政總署今日(13日)公布，地皮最終信和置業(083)與中國海外(688)、鷹君集團(041)及華人置業(127)合組的財團以53.5億元中標，以最高樓面面積約992,279方呎計算，每方呎樓面地價約5,392元，符市場預期，惟呎價創同區近10年新低。

信置副主席黃永光表示，非常高興與夥伴中海外、鷹君及華置合組之公司投得優質用地，項目位置優越，配套完善，交通四通八達，為集團的土地儲備增添一幅上佳的地皮。他稱，集團對香港前景充滿信心，全力支持，將興建優質住宅項目，加上園境、綠色及舒泰適意設施、智能家居設計，以及尊尚住客會所，締造優質生活，貫徹可持續發展理念，建構更美好生活。

啟德2A2號地盤及3號住宅地合共接獲6份標書，包括長江實業集團(1113)、新鴻基地產(016)、恒基地產(012)、會德豐地產及南豐集團。綜合市場資訊，地皮截標前市場估值介乎約45億至59.5億元，即每方呎樓面地價介乎4,5006,000元。

長實去年底以87億投得同區地皮 呎價6138元

相比去年12月長實87.03億元投得鄰近的啟德第2A4號、5(B)號及10號商住地皮，以最高可建面積約141.8萬方呎計，每方呎樓面地價6,138元，即是次開標地皮呎價低約12%。當時長實中標地皮呎價較市場估值下限低約23%，並見8年新低。

地皮開標｜信置財團53.5億奪啟德2A區2及3號住宅地 每呎5392元創同區近10年新低 地皮開標｜信置財團53.5億奪啟德2A區2及3號住宅地 每呎5392元創同區近10年新低 地皮開標｜信置財團53.5億奪啟德2A區2及3號住宅地 每呎5392元創同區近10年新低

料可提供1325伙

資料顯示，地盤面積約145,303方呎，指定作非工業，並不包括倉庫、酒店及加油站等用途，最高樓面面積約992,279方呎，預料可提供約1,325伙。據賣地章程列明，中標發展商須興建長者鄰舍中心、嚴重弱智人士宿舍、展能中心、殘疾人士地區支援中心、男童院、網上青年支援隊中心和停車處；另須負責興建部分地下街。

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