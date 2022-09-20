地皮開標｜萬科海外夥永泰逾7.86億奪沙田顯和里 料發展中小型住宅

地政總署公布，沙田顯和里住宅地由萬科海外投資(1036)夥永泰地產(369)以7.8638億元中標，符合市場預期的介乎約5.7億至約9.4億元。以可建住宅樓面約8.93萬方呎計，每方呎樓面地價約8,802元。據悉，雙方各佔地皮一半權益，計劃發展中小型住宅，料可提供約170伙。

該地皮上周五(16日)截標，共接獲17份標書，入標發展商包括新鴻基地産(016)、長江實業集團(1113)、中國海外(688)、信和置業(083)、鷹君(041)、嘉華國際(173)、英皇國際(163)、佳明集團(1271)、遠東發展(035)、宏安地產(1243)和其士國際(025)合資入標、富豪酒店(078)與百利保(617)合資入標等。地盤面積約14,890方呎，指定作非工業(不包括倉庫、酒店及加油站)用途，最高樓面面積可達89,339方呎。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧稱，該區鐵路及巴士交通網絡完善，而生活配套發展成熟，加上區內近年少有新地皮推出，相信積存不少置業需求，預計該地皮會用作發展中小型住宅，滿足市場需求。

永泰地產投資及發展部董事總經理吳家煒表示，集團非常高興與萬科海外合作成功投得是次地皮。發展項目位置優越，毗鄰顯徑及大圍雙鐵路站，兼享屯馬綫及東鐵綫之便利，另設巴士及小巴連接各區。項目鄰近即將開幕的全新大型港鐵商場，區內生活配套更完善。區內成熟發展亦衍生不少分支家庭對優質住宅具有一定需求。集團認為香港樓市將繼續平穩發展，並將會持續從不同渠道增加土地儲備作長遠發展。資料顯示，永泰地產去年6月以26.168億元投得粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的住宅地，每方呎樓面地價約9,208元。

中原張競達：發展商仍積極吸納中小型地皮

中原測量師張競達表示，沙田顯和里用地的地區交通和社區配套充足，加上由於地皮規模不大，投資金額不高，成功吸引不少中小型發展商入標，反映發展商仍積極吸納中小型地皮，為上車客提供新供應。