大角咀新盤｜Larchwood再加推 折實價460萬起 周五首輪開賣83伙

宏安地產(1243)大角咀Larchwood最新加推第3號價單，涉20伙，以120天現金付款辦法最高15%折扣優惠計，折實售價460.02萬元起。同時公布首輪銷售安排，將於本周五(9月2日)發售83伙。

今批單位包括15伙開放式及5伙一房，實用面積介乎203至267方呎，折實售價由460.02萬至652.46萬元，折實呎價22,550至24,437元。最低售價及呎價單位同為5樓H室，開放式間隔，實用面積204方呎。

暫收 450 票 超額約 4.4 倍

至於首輪銷售將於明日(31日)晚上7時截票，周四(9月1日)抽籤。宏安地產執行董事程德韻今日(30日)向傳媒透露，項目暫收約450票，以首輪開賣83伙計，超購認購約4.4倍。

發展商於上周三(24日)公布首張價單，涉50伙；周日(28日)再加推2號價單，涉20伙，連同今張3號價單，一周內先後推出3張價單，合共90伙，惟首輪銷售為83伙，即未有盡推所有單位。

Larchwood位處大角咀洋松街62號，單幢式住宅提供187伙，戶型涵蓋開放式及一房，當中開放式佔114伙或約61%，實用面積介乎202至210方呎，一房共56伙，實用面積介乎250至267方呎；另有17伙屬特色單位。該盤預計入伙日期為2024年4月30日，樓花期長約21個月。該盤備有兩個示範單位，涵蓋開放式及一房戶型，設於尖沙咀天文臺道8號1樓，開放時間為中午12時至晚上8時。