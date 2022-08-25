大角咀新盤｜Larchwood面積267方呎一房 特大露台可放小梳化

由宏安地產(1243)發展的大角咀Larchwood已公布首張價單，涉50伙，以120天現金付款辦法最高15%折扣優惠計，售樓383.3萬元起，呎價18.448元起。撇除發展商提供的傢俬禮券優惠，整批單位折實平均呎價20,888元。
發展商備有兩個連裝修示範單位，除以22樓E室為藍本搭建的開放式單位外，另一個以26樓F室為藍本搭建，一房間隔，實用面積267方呎，單位露台及工作平台二合為一，面積達38方呎，住戶可享受室外的生活空間。(圖：李睿哲)
設計概念為型格時尚及熱愛大自然
單位設計概念為一對型格時尚又熱愛大自然的「80後」夫婦，單位以灰色牆身配水泥磚地板為主調，營造出型格現代風。單位樓底高度約3.5米，客廳善用層與層之間的高度優勢，於高位安裝層架，為住戶增加儲物空間。牆壁上的空間放置電單車大掛畫及展示架擺放電單車小擺設，令單位設計主題更顯鮮明。客廳旁落地玻璃趟門以雙趟門設計，在室外與室內梳化之間加上坐墊，更可接連兩個空間，變成舒適長梳化。住戶可與三五知己把酒聊天，享受放鬆時間。
房間連接客廳之間運用趟門設計，加上智能霧化玻璃，既可增加私隱度，亦不失開揚通透的視覺效果。設計師於睡房內加設高架床，將整個空間分隔為睡眠區、用餐區及娛樂區。房間角窗位置更善用窗台空間，搖身一變成為可容納4至5人的用餐區，同時配備大型落地轉角窗，如同高級餐廳般格局。
露台及工作平台設有金屬收納櫃，放置污衣籃及洗衣乾衣機，金屬收納櫃上方牆身預設摺合晾衣架，住戶可將污衣收納、洗衣及晾衣工作一站式分配於戶外位置，保持衛生同時善用空間。露台及工作平台二合為一，同時可劃分成運動區及娛樂區，放置健身用品及小型燒烤爐，住戶可以坐在戶外小梳化上享受室外生活空間，突顯大面積私人戶外空間的可塑性。露台及工作平台落地玻璃趟門以雙趟門設計，將室內外空間串連，設計靈活。
浴室屬光廁設計
單位浴室為光廁設計，設有窗戶增加空氣流通，減少細菌滋生。浴室牆身以水泥磚設計，設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁；淋浴間配備HANSGROHE型格黑色雨淋式花灑及水龍頭套裝，更提供不同的淋浴模式，配合德國製造電器品牌STIEBEL ELTRON即熱式電熱水爐。浴室亦已細心設置洗手盆櫃及鏡櫃，以及浴室通風窗前加入可揭式金屬百葉層架。
上層睡眠區亦有充分利用浴室頂部預留位置，增加儲物空間及可當作床頭櫃用途；更預留牆上位置配有電力插座連USB充電接口及雙向電燈開關制。此外，設計師亦特別加裝化妝枱及木色抽屜櫃，方便女戶主擺放護膚品或化妝品。
開放式廚房配備法國電器品牌De Dietrich，包括雙頭電磁煮食爐、抽油煙機、蒸焗爐及雪櫃。冷氣機方面則選用節能及除菌功能兼備的日本DAIKIN品牌變頻冷暖分體式空調機。同時，單位內更配備餐具櫃桶、伸縮枱工作間及摺梯等一系列貼心設計。
大門配備美國矽谷品牌LOCKLY智能門鎖，玄關位置設有大容量鞋櫃及儲物櫃收納空間；鞋櫃上方同樣備有隱藏式無線充電器及擺放咖啡機，猶如一個小型備餐空間。
Larchwood位處大角咀洋松街62號，單幢式住宅提供187伙，戶型涵蓋開放式及一房，當中開放式佔114伙或約61%，實用面積介乎202至210方呎，一房共56伙，實用面積介乎250至267方呎；另有17伙屬特色單位。該盤預計入伙日期為2024年4月30日，樓花期長約21個月。