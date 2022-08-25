大角咀新盤｜Larchwood面積267方呎一房 特大露台可放小梳化

由宏安地產(1243)發展的大角咀Larchwood已公布首張價單，涉50伙，以120天現金付款辦法最高15%折扣優惠計，售樓383.3萬元起，呎價18.448元起。撇除發展商提供的傢俬禮券優惠，整批單位折實平均呎價20,888元。

發展商備有兩個連裝修示範單位，除以22樓E室為藍本搭建的開放式單位外，另一個以26樓F室為藍本搭建，一房間隔，實用面積267方呎，單位露台及工作平台二合為一，面積達38方呎，住戶可享受室外的生活空間。(圖：李睿哲)

設計概念為型格時尚及熱愛大自然

單位設計概念為一對型格時尚又熱愛大自然的「80後」夫婦，單位以灰色牆身配水泥磚地板為主調，營造出型格現代風。單位樓底高度約3.5米，客廳善用層與層之間的高度優勢，於高位安裝層架，為住戶增加儲物空間。牆壁上的空間放置電單車大掛畫及展示架擺放電單車小擺設，令單位設計主題更顯鮮明。客廳旁落地玻璃趟門以雙趟門設計，在室外與室內梳化之間加上坐墊，更可接連兩個空間，變成舒適長梳化。住戶可與三五知己把酒聊天，享受放鬆時間。

房間連接客廳之間運用趟門設計，加上智能霧化玻璃，既可增加私隱度，亦不失開揚通透的視覺效果。設計師於睡房內加設高架床，將整個空間分隔為睡眠區、用餐區及娛樂區。房間角窗位置更善用窗台空間，搖身一變成為可容納4至5人的用餐區，同時配備大型落地轉角窗，如同高級餐廳般格局。

露台及工作平台設有金屬收納櫃，放置污衣籃及洗衣乾衣機，金屬收納櫃上方牆身預設摺合晾衣架，住戶可將污衣收納、洗衣及晾衣工作一站式分配於戶外位置，保持衛生同時善用空間。露台及工作平台二合為一，同時可劃分成運動區及娛樂區，放置健身用品及小型燒烤爐，住戶可以坐在戶外小梳化上享受室外生活空間，突顯大面積私人戶外空間的可塑性。露台及工作平台落地玻璃趟門以雙趟門設計，將室內外空間串連，設計靈活。