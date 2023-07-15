好裝修｜3種材質梳化優缺點比較 邊種最啱你？附揀梳化小貼士！

新一期消費劵即將推出！相信有唔少人會用嚟買新傢俬，但坊間咁多款梳化應該點樣揀？邊隻材料耐用啲？充滿住疑問嘅你就要睇呢篇文章啦～今次裝修佬會同大家一齊詳盡分析同比較3款常見嘅梳化質地，仲會教埋你選購梳化嘅3大必知重點！

1. 布梳化

布藝梳化主要材料是布，顏色款式質地和紋路都非常多變，不論各種家庭裝修風格，都總會有一種適合的相應風格可以匹配。而且，其質料可以帶有美化效果，為整個空間營造出不同的風格效果。

優點：

造型樣式多

色彩多變

價錢較經濟實惠

缺點：