尚柏示範單位｜三款一房同時睇！面積284至303呎(多圖有片)｜元朗新盤

麗新發展(488)旗下元朗大旗嶺新盤「尚柏」已屆現樓，提供112伙，戶型涵蓋一房及兩房，實用面積由265至494方呎，現樓示範單位經已開放。
11樓A室「Momoland」
11樓A室「Momoland」，一房間隔，實用面積303方呎，開放式廚房已配備基本家電，如惠而浦雪櫃、煮食爐、抽油煙機、洗衣乾衣機及燒烤微波爐。客廳設有特大玻璃幕牆連接寬敞露台，坐享翠綠開揚山景。單位特別融入寵物元素，客廳牆身裝置貓爬架組合，令主人與寵物可共享舒適空間。
⇊尚柏示範單位｜11樓A室⇊
11樓D室「鳥語林間」
11樓D室「鳥語林間」，一房間隔，實用面積284方呎，單位均配備大金變頻冷暖分體式空調機及Samsung輕觸式指紋門鎖。獨立浴室設有Panasonic浴室寶，以及全套Hansgrohe水龍頭與淋浴裝置及斯寶亞創即熱式電熱水爐。
單位以莫蘭迪色系為主調，配以相機配件及雀鳥擺設作裝飾，突顯生活品味。放置傢俬後單位仍留有充足的空間，給予住戶小天地發展個人興趣及展出收藏品。
⇊尚柏示範單位｜11樓D室⇊
11樓G室「花花世界」
11樓G室「花花世界」，一房間隔，實用面積286方呎，玄關鞋櫃配有USB電制位，可以擺放小型家電。單位採用日字廳設計，空間寬敞，配合玻璃幕牆，外接38方呎特大露台連小吧枱，令單位採光度十足之餘，亦讓住戶可於大自然的氣息中忙裡偷閒。
單位特別採用不同色調的牆身及傢俬配搭，鮮明地分隔開睡房與客廳的空間。設計師更加入色彩鮮艷的花及蝴蝶元素，與單位色調配搭相映相襯，獨具格調。
⇊尚柏示範單位｜11樓G室⇊
尚柏首批50伙折實均呎8494元 見11年新低
「尚柏」已公布首張價單，涉及50伙，包括40伙一房及10伙兩房，實用面積介乎265至488方呎。只提供90天現金優惠付款計劃，享最高折扣13%，單位折實售價由242.91萬至460.32萬元，折實呎價介乎8,614元至10,663元，折實平均呎價9,278元，是繼2013年溱柏折實均呎8,494元後同區11年新低；發展商指若將地價加建築成本，首批要「見血」。
項目首批全數40伙一房單位折實售價低於300萬元。入場單位為1樓J室，實用面積282方呎，折實售價242.91萬元，折實呎價8,614元。麗新發展高級副總裁潘銳民表示，定價已參考附近二手成交價，料存在約一成折讓；而發展商會為首批單位的買家繳付印花稅；項目即日起接受認購登記。