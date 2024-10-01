尚柏示範單位｜三款一房同時睇！面積284至303呎(多圖有片)｜元朗新盤

麗新發展(488)旗下元朗大旗嶺新盤「尚柏」已屆現樓，提供112伙，戶型涵蓋一房及兩房，實用面積由265至494方呎，現樓示範單位經已開放。 11 樓 A 室「 Momoland 」 11樓A室「Momoland」，一房間隔，實用面積303方呎，開放式廚房已配備基本家電，如惠而浦雪櫃、煮食爐、抽油煙機、洗衣乾衣機及燒烤微波爐。客廳設有特大玻璃幕牆連接寬敞露台，坐享翠綠開揚山景。單位特別融入寵物元素，客廳牆身裝置貓爬架組合，令主人與寵物可共享舒適空間。 ⇊尚柏示範單位｜ 11 樓 A 室⇊

11 樓 D 室「鳥語林間」 11樓D室「鳥語林間」，一房間隔，實用面積284方呎，單位均配備大金變頻冷暖分體式空調機及Samsung輕觸式指紋門鎖。獨立浴室設有Panasonic浴室寶，以及全套Hansgrohe水龍頭與淋浴裝置及斯寶亞創即熱式電熱水爐。 單位以莫蘭迪色系為主調，配以相機配件及雀鳥擺設作裝飾，突顯生活品味。放置傢俬後單位仍留有充足的空間，給予住戶小天地發展個人興趣及展出收藏品。 ⇊尚柏示範單位｜ 11 樓D 室⇊

11 樓 G 室「花花世界」 11樓G室「花花世界」，一房間隔，實用面積286方呎，玄關鞋櫃配有USB電制位，可以擺放小型家電。單位採用日字廳設計，空間寬敞，配合玻璃幕牆，外接38方呎特大露台連小吧枱，令單位採光度十足之餘，亦讓住戶可於大自然的氣息中忙裡偷閒。 單位特別採用不同色調的牆身及傢俬配搭，鮮明地分隔開睡房與客廳的空間。設計師更加入色彩鮮艷的花及蝴蝶元素，與單位色調配搭相映相襯，獨具格調。 ⇊尚柏示範單位｜ 11 樓G 室⇊