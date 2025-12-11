近期屯門區居屋持續錄得成交，其中兆禧苑兩房獲綠表客以248萬元購入。祥益地產區域董事黃慶德表示，屯門區未來基建概念不容忽視，具一定升值潛力，分行日前促成一宗兆禧苑的居二市場買賣個案。 黃慶德指，上述所錄成交單位為C座中層11室，實用面積約415方呎，兩房間隔。新買家為區內綠表客，鍾情單位採光度好，而且考慮到「2字頭」的居屋買少見少，加上屋苑周邊民生配套應有盡有，遂便決定以248萬元(居二市場價)購入上址，呎價約5,976元。

資料顯示，兆禧苑位於屯門碼頭湖翠路201號，1986年入伙，共有5座，提供2,800伙。 即睇屯門兆禧苑放盤 (House730) 兆山苑「筍盤」獲區內客 310 萬承接 祥益地產執行董事盤嘉茵表示，兆山苑L座低層2室，實用面積約546方呎，兩房間隔，日前獲區內客垂青。買家鍾情單位內籠寬敞，可靈活擺放家具，加上單位屬同類型放盤最平，可謂絕無僅有的筍盤，遂便把握機會以310萬元(自由市場價)購入上址作自住之用，呎價約5,678元。 資料顯示，兆山苑位於屯門碼頭湖山路2-26號，1984年入伙，共有12座，提供1,872個單位。

年輕白居二客 320 萬買景新臺兩房 另外黃慶德稱，景新臺2座低層C室，實用面積約476方呎，兩房間隔，日前獲區內首置客垂青。買家為年輕一代並擁白居二資格，鍾情屋苑樓齡較新以及設有私人會所等多元化設備，加上原業主打算換樓，決定減價15萬元，有感屋苑環境舒適及配套應有盡有，遂便以320萬元(居二市場價)購入上址作自住之用，呎價約6,723元，屬市場價成交。 黃慶德補充，上址原業主於2023年以約330萬元(居二市場價)入市，持貨約2年，現轉售帳面扣除雜費等開支，料屬平手離場。資料顯示，景新臺位於屯門新墟景新徑2號，2002年入伙，共有4座，提供1,152個單位。