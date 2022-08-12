屯門新盤｜NOVO LAND第1B期短期內加推不少於80伙 新地會會員有優惠！

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期昨日(11日)開放示範單位及公布首張價單，涉160伙，提供最高15%折扣優惠後，折實售價341.27萬元起，折實平均呎價13,998元。新地代理總經理陳漢麟表示，該盤今日(12日)開始接收購樓意向登記，由於市場向隅客眾多，部署短期內以原價加推第2號價單，涉及不少於80伙。

陳漢麟稱，NOVO LAND第1B期提供全新戶型，為三房一套加多用途房連洗手間，實用面積787方呎，僅設18伙，極為罕有，已接獲不少關於此戶型查詢，將於首輪銷售中以招標形式出售此類型單位，相信造價理想。

新地會特別為會員呈獻專屬活動

新地會董事總經理謝文娟指，新地會誠邀會員及親友前來參觀項目示範單位及於周六及周日(13日及14日)參與「NOVO LAND北歐創意摺紙工作坊」。至於會員買家凡於指定價單所規定之期間內購買NOVO LAND第1B期住宅物業，可享物業1%售價折扣優惠；在今年9月6日或之前成功遞交NOVO LAND第1B期購樓意向登記及同時成為新地會「珍惜．愛家人」Facebook 專頁的粉絲，便有機會獲得100 Point Dollar(等同25,000 The Point積分，須以積分兌換Point Dollar)。

謝文娟續指，新地會再舉辦「新地會會員參觀示位大抽獎」，會員只須於推廣期間在新地開放予公眾參觀的項目示範單位會場，透過現場特設的電子登記站完成簡單線上問卷調查，即可登記參加是次抽獎活動，將連續3星期每周抽出1名得獎者，每次送出3,800元V city商場贈券及SmarTone Home 5G寬頻電子優惠券。

此外，會員透過設於項目展銷廳內的互動數碼裝置完成有關項目的簡單線上問卷並成功登記，即可換領100元V city商場禮券乙張；另再度推出「新地會自助打卡賞」，會員可憑會員號碼二維碼於項目示範單位會場簽到打卡，可即場換領新地會九巴口罩1包，包裝以全新北歐式風格設計，色彩繽紛艷麗，並印有NOVO LAND正門外欣寶路兩旁的巴士站所新增的8條巴士路線，回應樓盤主題。

NOVO LAND位處屯門欣寶路8號，第1B期由3座名為「Bergen」的住宅大樓組成，提供800伙，單位實用面積由220至1,464方呎，預計入伙日期為2023年6月30日，樓花期長約11個月。