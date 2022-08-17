屯門新盤｜NOVO LAND第1B期首輪180伙 市傳3小時全數沽清

居於屯門區的鄭小姐表示，斥資900多萬元購入1伙三房單位，屬換樓自用，希望住近家人。她指，自己一直鍾情NOVO LAND，早前已入票第1A期惟未能抽中，今次終於成功認購。問到本港樓市走勢，她則稱自己沒有看法。

該盤於今日下午3時起開始揀樓，市場消息指，晚上6時多已全數沽清價單發售的180伙。若由第1A期7月底首輪銷售至今計，NOVO LAND不足三周合共售出近1,000伙。

投資者斥 1500 萬買 2 伙三房

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行客戶出席率達70%至80%，當中約60%屬第1A期向隅客，粉嶺新盤ONE INNOVALE-Archway向隅客亦佔約5%，預計今日所推單位必定「一Q清枱」。他稱，NOVO LAND屬剛需盤，今期客源繼續用家主導，佔約八成，投資客佔約兩成，一房及兩房單位最受歡迎。A組時段，該行錄得一組客人斥資1,500萬元購入2伙三房單位。

市況方面，近期市場氣氛漸見改善，如內地調控措施放寬，減息救經濟，香港有望受惠，加上本港推「3+4」入境險疫新措施，預計有望逐步恢復通關，相信最惡劣時刻已過去，第四季市況會逐步回穩，樓市有機會重上升軌。8月截至昨日為止，一手市場暫錄約1,200宗成交，較上月同期多2.4倍，預計NOVO LAND熱賣繼續加推，料全月一手成交可達2,500宗，創20個月新高。近期二手樓價持續尋底，料第三季CCL下跌約3%，隨著第四季經濟有望復蘇，通關有望、美國收窄加息力度等，估計樓價將會反彈，升幅料達3%。

NOVO LAND位處屯門欣寶路8號，分6期發展，涉14座住宅大樓，提供4,585伙。項目自設約4.8萬方呎商場NOVO Walk，預計於2024年中啟用；住客會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎的「NOVO Resorts」，配備88項設施。至於第1B期由3座名為「Bergen」的住宅大樓組成，提供800伙，單位實用面積由220至1,464方呎，涵蓋開放式至三房間隔，另設特色戶。預計入伙日期為2023年6月30日，樓花期長約11個月。