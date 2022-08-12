屯門新盤｜NOVO LAND第1B期303方呎一房 浴室雙門設計盡顯靈活

客飯廳呈長方形設計，布局方正闊落，住戶可從容擺放各式各樣的家具。地台採用淺色石紋瓦鋪砌，客飯廳相連的22方呎露台採用落地玻璃趟門設計，吸納戶外自然光線。值得一提，客飯廳及主人睡房亦已預先安裝遮光好布藝窗簾，優化遮光效能。

單位座向西南，迎向內園池景。樓層與樓層之間最高達3.15米，空間感充足，住戶可善用空間，單位間隔方正實用，大門右側設有一列白色高身儲物櫃，內置多個層板，提供貯物空間，方便住戶放置鞋履及各式家居物品，更設部分USB插頭的電插座，而部分儲物櫃面附有磁吸功能，可作告示板之用。

廚房採開放式設計，配備長形工作檯面，牆上裝設有置物架及設USB插頭的電插座。洗滌盤貼心配備疏水卷軸，方便住戶作瀝水之用；配襯高雅象牙白色及淡灰色廚櫃，底部加設隱藏式抽屜，同時廚櫃內設收納式摺疊餐桌，用餐時，住戶拉出餐桌，放置椅子後，即變成用餐區。廚房設備齊全，提供一系列頂級廚房家電組合，包括蒸烤焗爐、抽油煙機、電磁爐、洗衣乾衣機；大容量雪櫃，皆為嵌入式設計，令空間更為優雅一致。

至於單位客飯廳及主人睡房均享同一座向景觀，設計師貼心強化房門隔音設計，配以防塵及隔音片，而睡房地台以溫暖色系複合木地板鋪砌。主人睡房設計方正，房間設有玻璃大窗，欣賞美景外，亦增強室內採光度。睡房內設玻璃趟門連接浴室，能靈活化為套房設計，同時加強睡房空間感及保障住戶私隱。

浴室地板採用色調淡雅的淺色雲石石紋設計，延伸至牆身，配備三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，更裝設具有暖風及空氣消毒功能之抽濕機。浴室置物空間充裕，設有洗手盆櫃及鏡櫃並設USB插頭的電插座，內設層架，供住戶放置洗滌用品，更配備可伸縮掛衣繩。

NOVO LAND位處屯門欣寶路8號，第1B期由3座名為「Bergen」的住宅大樓組成，提供800伙，單位實用面積由220至1,464方呎，預計入伙日期為2023年6月30日，樓花期長約11個月。