屯門美樂花園原則兩房465萬沽 呎價重現「7字頭」 齊見兩年半低！

近期不少業主減價沽貨，成交價一浪低於一浪。中原地產屯門區域營業董事鄺家進表示，屯門美樂花園新近錄得本月首宗成交，惟成交價及呎價均屬屋苑兩年半新低。
鄺家進指，美樂花園1座低層F室，實用面積約591方呎，原則兩房，現改為三房間隔。最初開價500萬元，新近以465萬元沽出，累減35萬元或7%，呎價約7,868元，成交價及呎價均屬屋苑兩年半新低。
長情業主自住39年 現轉手帳賺近20倍
不過，原業主早於1983年8月以22.62萬元買入單位，自住長達39年，即使現以低價沽出，帳面仍大幅獲利442.38萬元或近20倍離場。
富健花園三房呎售5858元
區內居屋市場亦錄成交，祥益地產高級區域經理黃慶德稱，屯門居屋富健花園錄得一宗區內首置客的買賣成交個案，單位為1座低層B室，實用面積約592方呎，三房兩廳，以346.8萬(居二市場價)成交，呎價約5,858元，屬市場價成交。
黃慶德續稱，買家鍾情單位內籠寬敞，可靈活擺放傢俱，加上原業主增加議幅，累減83.2萬元，有感單位價格吸引，遂便決定購入單位作自住之用。原業主於1998年以約109.8萬(居二市場價)購入單位，是次轉手帳面獲利237萬元，單位期內升值近2.2倍。