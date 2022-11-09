屯門美樂花園原則兩房465萬沽 呎價重現「7字頭」 齊見兩年半低！

近期不少業主減價沽貨，成交價一浪低於一浪。中原地產屯門區域營業董事鄺家進表示，屯門美樂花園新近錄得本月首宗成交，惟成交價及呎價均屬屋苑兩年半新低。

鄺家進指，美樂花園1座低層F室，實用面積約591方呎，原則兩房，現改為三房間隔。最初開價500萬元，新近以465萬元沽出，累減35萬元或7%，呎價約7,868元，成交價及呎價均屬屋苑兩年半新低。

長情業主自住 39 年 現轉手帳賺近 20 倍

不過，原業主早於1983年8月以22.62萬元買入單位，自住長達39年，即使現以低價沽出，帳面仍大幅獲利442.38萬元或近20倍離場。