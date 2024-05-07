撤辣後新盤三房錄逾1200宗成交 一戶型交投爆升14倍｜一手市況

樓市撤辣後一手市場持續向好，4月全月共錄得約1,852宗成交，雖較3月份逾4,100宗明顯減少，但與撤辣前的1月及2月份僅447宗及275宗比較，仍增加好幾倍。中原地產亞太區副主席兼住宅部陳永傑形容3月市況可說是十年難得一遇的超級大旺市，然而撇除3月份，上月成交量仍創一年新高。

陳永傑稱，自政府2月底宣布全面撤辣後，一手去貨量比預期快，連帶部分銷售多年的貨尾盤也沽清，迄今發展商已售出超過6,000伙(截至4月底錄得約6,044宗)，相當於平均一個月賣約3,000伙，這兩個多月的驚人銷量，更等同2023年全年約10,790宗成交的56%。而4月份成交量仍達1,800宗，屬旺市水平。他估計，撤辣效應持續浮現，5月一手成交量料達2,000宗。

若按地區分析，撤辣後九龍區新盤最旺，錄得4,109宗一手成交，佔整體68%；其次是港島區錄1,067宗(17.7%)；新界東及新界西分別錄364宗(6%)及504宗(8.3%)。