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地產
2024-05-07 09:30:00

撤辣後新盤三房錄逾1200宗成交 一戶型交投爆升14倍｜一手市況

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撤辣後新盤三房錄逾1200宗成交 一戶型交投爆升14倍｜一手市況

撤辣後新盤三房錄逾1200宗成交 一戶型交投爆升14倍｜一手市況

樓市撤辣後一手市場持續向好，4月全月共錄得約1,852宗成交，雖較3月份逾4,100宗明顯減少，但與撤辣前的1月及2月份僅447宗及275宗比較，仍增加好幾倍。中原地產亞太區副主席兼住宅部陳永傑形容3月市況可說是十年難得一遇的超級大旺市，然而撇除3月份，上月成交量仍創一年新高。

陳永傑稱，自政府2月底宣布全面撤辣後，一手去貨量比預期快，連帶部分銷售多年的貨尾盤也沽清，迄今發展商已售出超過6,000(截至4月底錄得約6,044)，相當於平均一個月賣約3,000伙，這兩個多月的驚人銷量，更等同2023年全年約10,790宗成交的56%。而4月份成交量仍達1,800宗，屬旺市水平。他估計，撤辣效應持續浮現，5月一手成交量料達2,000宗。

若按地區分析，撤辣後九龍區新盤最旺，錄得4,109宗一手成交，佔整體68%；其次是港島區錄1,067(17.7%)；新界東及新界西分別錄364(6%)504(8.3%)

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自政府2月底宣布全面撤辣後，迄今發展商已售出超過6,000伙(截至4月底錄得約6,044宗)，相當於平均一個月賣約3,000伙。(資料圖片)

中小型單位剛性需求強

戶型方面，撤辣後以一房及兩房成交最旺，合計售出3,804伙，佔整體約63%，可見這類單位剛性需求持續，最受上車客、年輕買家歡迎；其中兩房多達2,094(34.6%)，主要來自將軍澳日出康城「SEASONS PLACE」佔325宗、九龍灣「泰峯」佔198宗、長沙灣「Belgravia Place」涉191宗、啟德「維港1號」佔136宗，以及黃竹坑站「Blue Coast」涉110宗。至於一房單位亦有1,710(28.3%)

值得留意的是，撤辣效應下，連帶開放式單位亦受到追捧，並再次成為投資者或「西餅客」入市目標。撤辣後開放式單位銷量排名第四位，錄580宗，佔整體9.6%，與撤辣前(今年11日至227)38宗相比，急升約14.3倍，屬增幅最大戶型。據中原樓市大數據資料顯示，2023年全年開放式一手成交比例約6.6%

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鰂魚涌單幢盤近掃清

恒基地產(012)旗下鰂魚涌單幢新盤「The Holborn」，撤辣前還有146個現樓貨尾待售，但全面撤辣後，買家空群出擊，該盤於228日至46日期間，共賣出145伙，所有單位幾乎被掃清光，其中81伙屬開放式，是撤辣後最多開放式成交樓盤，現只餘下一個連天台特色單位待售。其次是將軍澳「海茵莊園」及啟德「HENLEY PARK」，撤辣後各錄5845宗開放式單位成交。

反映換樓市場活躍度的三房單位，撤辣前僅82宗成交，撤辣後急增至逾千宗、達1,224宗，急升13.9倍，為撤辣後升幅第二大戶型，僅次開放式；當中黃竹坑站「Blue Coast」及火炭「星凱．堤岸」佔最多三房成交，各涉435104宗。至於反映豪宅市場的四房以上單位及特色戶，則錄206(3.4%)212(3.5%)，洋房則售出18伙。

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「The Holborn」於2月28日至4月6日期間，共賣出145伙，所有單位幾乎被掃清光，其中81伙屬開放式，是撤辣後最多開放式成交樓盤。(資料圖片)

千萬元內成交佔67%

「財爺PLAN」放寬按保，九成按揭的樓價適用範圍提高至1,000萬元，撤辣後進一步推動千萬元以下物業交投增加。撤辣後一手市場錄得4,067宗樓價1,000萬元以下交投，佔整體67%；而銀碼介乎1,000萬至2,000萬元佔1,311(22%)2,000萬至5,000萬元有531宗；5,000萬以上多達115宗，當中過億元成交佔24宗。

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