新盤開賣｜University Hill第2A期次輪價單發售191伙即日沽清

美國聯儲局一如預期再度加息0.25厘，本港主要大型銀行亦宣布上調港元最優惠利率(P)12.5點子，由5.625厘升至5.75厘。作為加息之後首個開賣全新盤、新鴻基地產(016)大埔白石角優景里發展項目第2A期University Hill今日(4日)進行次輪銷售，合共推售216伙，當中191伙以價單形式發售，另25伙於同日招標。據記者現場所見，大批準買家早上9時多起到達售樓處排隊等候揀樓，並出現人龍，場面墟冚。

該盤次輪銷售截收逾1萬票，以價單發售191伙計算，超額認購逾51倍。是次涵蓋第1號至第5號價單單位，當中第1號至第3號價單的少部分單位，有提價約1%至5%。191伙的折實售價由325.43萬至1,114.68萬元，折實呎價介乎13,202元至18,890元。入場單位為漾景閣第5A座2樓A3室，實用面積229方呎開放式間隔，折實售價325.43萬元，呎價14,211元。

2022年落選港姐梁家琪(Khaki)日前被爆與家人擲約2,108萬元購入University Hill一伙連平台及天台的特色戶；該單位實用面積約851方呎，呎價24,770元，為樓盤暫時最高價成交特色戶。

University Hill坐落於白石角優景里63號，由5座11至12層高的低密度住宅大樓組成，分別為漾景閣第1、2、3、5A及5B座，合共提供607伙，涵蓋開放式至三房間隔，單位實用面積由206至851方呎。項目設有162個住客車位，預計關鍵日期為明年6月15日，樓花期長約14個月。

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