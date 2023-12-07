日出康城業主輸得慘烈！晉海II三房5年半蒸發超過300萬｜二手蝕讓

二手氣氛疲弱，業主對後市心淡，甚至接受蝕讓賣樓，將軍澳日出康城爆發蝕讓潮。其中4期晉海II一個三房單位新近以820萬元易手，較原業主於2018年6月的1,153萬元買入價，大幅蒸發333萬元或近29%。 中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，晉海II 3B座高層B室，實用面積約629方呎，採三房一廁間隔。單位坐向正南方，望優質開揚海景，以820萬元易手，呎價約13,037元。 柯勇指，原業主於2018年6月以1,153萬元購入單位，持貨約5年半，現轉手帳面大幅虧損333萬元，單位期內貶值近29%。

晉海II一房造價跌穿「5球」 屋苑首見 市場消息指，晉海II早前有一房單位於8個月內劈價4次，最終成交價失守「5球」大關，業主更損手離場。單位為5A座低層F室，實用面積約343方呎。原業主於今年3月底以650萬元放售單位，及後連劈3次，至11月中叫價為525萬元，最終議價後以495萬元沽出，累減155萬元或23.8%，呎價約14,431元；是次亦為屋苑首宗造價失守500萬元關口的二手成交。 據悉，原業主於2017年以509.5萬元一手購入單位，持貨約6年，是次轉手帳面損失約14.5萬元，單位期內貶值約2.8%。

SEA TO SKY亦有三房業主入市3年，帳面虧損達236萬元離場。(資料圖片)

SEA TO SKY三房3年帳輸236萬 日出康城8期SEA TO SKY亦有三房業主入市3年，帳面虧損達236萬元離場。市場消息指，單位1座高層B室，實用面積約735方呎，屬三房套間隔，坐向西南望海景。據悉，單位於9月時以1,300萬元放售，曾下調至1,100萬元，最終以1,080萬元易手，累減220萬元或約16.9%，呎價約14,694元，屬市價成交。 原業主於2020年7月以1,316.2萬元買入單位，持貨約3年多，現轉手帳面蝕236.2萬元，單位期內貶值達18%。