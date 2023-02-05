有樓睇｜(多相) 豪景花園罕有向南海景三房靚則戶 配全屋新淨裝修

深井豪景花園位於青山公路青龍頭段，屬背山面海格局，四周居住環境和景觀固然清靜開揚。正所謂「有辣、有唔辣」，雖然屋苑交通略為不便，但樓價向來較低水，居住空間亦相對較闊落，例如是次推介的放盤單位，享有向南靚海景，兼屬屋苑罕有三房靚則戶型，加上全屋經過大翻新，叫價每呎11,000元水平，同時亦可以每月15,500元承租。

4 年前全屋大翻新 水電喉全換

上述放盤為豪景花園1期4座中層D室，實用面積561方呎，屬三房間隔，叫價638萬元，平均實用呎價11,372元；放租叫價為每月15,500元，實用平均呎租27元。單位座向南方，屬罕有向南海景三房靚則戶，大廳設有南北對流窗，室內相對較開揚通爽。單位於4年前經過全屋大翻新，屋內水喉和電線均已更換及重鋪，新買家基本上不用花太多金錢修葺，只需簡單翻新即可入住，頗適合銀根不太充裕，同時又想擁有海景的上車客入市。