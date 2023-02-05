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地產
2023-02-05 19:00:00

有樓睇｜(多相) 豪景花園罕有向南海景三房靚則戶 配全屋新淨裝修

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單位向南望海景，遠望汀九橋，視野相當遼闊舒服。

單位向南望海景，遠望汀九橋，視野相當遼闊舒服。

深井豪景花園位於青山公路青龍頭段，屬背山面海格局，四周居住環境和景觀固然清靜開揚。正所謂「有辣、有唔辣」，雖然屋苑交通略為不便，但樓價向來較低水，居住空間亦相對較闊落，例如是次推介的放盤單位，享有向南靚海景，兼屬屋苑罕有三房靚則戶型，加上全屋經過大翻新，叫價每呎11,000元水平，同時亦可以每月15,500元承租。

放盤為深井豪景花園1期4座中層D室，圖為大廈外觀。 L型開則大廳，客廳一邊望南面海景。 廚房採開放式設計。 客飯廳設對流窗，飯廳一邊的窗戶闊大，景觀以樓景和內園為主。 單位為三房間隔，當中兩個睡房望海景。 睡房間隔方正，此為三房中唯一望內園景的房間。 廚房空間不算太大，但配套新淨齊全。 明廁浴室配套新淨實用。 單位平面圖。 豪景花園設有住客專車往返港鐵荃灣站。

4年前全屋大翻新 水電喉全換

上述放盤為豪景花園14座中層D室，實用面積561方呎，屬三房間隔，叫價638萬元，平均實用呎價11,372元；放租叫價為每月15,500元，實用平均呎租27元。單位座向南方，屬罕有向南海景三房靚則戶，大廳設有南北對流窗，室內相對較開揚通爽。單位於4年前經過全屋大翻新，屋內水喉和電線均已更換及重鋪，新買家基本上不用花太多金錢修葺，只需簡單翻新即可入住，頗適合銀根不太充裕，同時又想擁有海景的上車客入市。

放盤單位資料

物業名稱：豪景花園
地址：深井青山公路青龍頭段100
發展商：華懋
樓齡：36
放盤單位：14座中層D (物業編號：CCT706)
叫價：638萬元
實用面積：561方呎 / @11,372
建築面積：823方呎 / @7,752
叫租：15,500 (包管理費)
實用面積呎租：@27
建築面積呎租：@18
間隔：三房 (套房)
單位相關資料： https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E8%B1%AA%E6%99%AF%E8%8A%B1%E5%9C%92-1%E6%9C%9F-4%E5%BA%A7_CCT706?theme=buy
查詢電話：9488 5356 (中原地產 譚先生)

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