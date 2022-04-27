有樓睇｜大埔雅景花園全海景白雪雪玻璃獨立屋 3500萬罕放（勁多圖）

印象中的傳統獨立大屋，應該要有背山面海的全海景觀，房間設有大露台，每日可以看海、觀日落、賞日出，而大屋要有很多窗戶，可以將無敵海景盡收眼內；還有每個角落都相當闊落，廳大房大不特止，浴室更要大得可以擺放按摩浴池，可以一邊喝著香檳浸浴、一邊望海觀星。這樣的獨立屋，現在有一個放盤，是位於大埔汀角路傳統洋房集中地的雅景花園，也是目前該屋苑唯一個放盤的全吐露港海景獨立洋房。

對正吐露港 日日看海觀星

雅景花園沿吐露港而建，共由76座洋房組成，實用面積由1,090方呎至1,847方呎不等，屬區內中型洋房屋苑；屋苑外牆為白色，一排排依山面海而建，予人海邊小屋的度假感覺。放盤單位屬E型洋房，樓高3層，實用面積1,847方呎，間隔五房三套設計，另設有花園約1,455方呎、天台約604方呎及露台約561方呎，戶外空間合共逾2,600方呎，私人空間十分充裕。目前物業叫價3,500萬元連雙車位，平均呎價18,950元。

全屋以白色為主調，每個角落都有不少特大窗戶，可以盡覽無遮擋吐露港景色，其中一個套房浴室更設有大按摩浴池，配合接近落地的對角大窗，日間可以看海，晚上則可觀星賞月，超級享受寫意。