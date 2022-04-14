有樓睇｜筲箕灣單幢樓莊士軒 「高顏值」質感靚盤（多圖）

一間具品味、有顏值的家居，不單需要金錢來營造，同時亦要靠屋主的品味觸角，才能在有限的空間裡，營造時尚的質感裝潢。位於筲箕灣的單幢物業莊士軒，現時有一個「高顏值」品味靚裝單位放盤，全屋以黑白灰為主調，裝修約有3年，但保持得相當新淨企理，而且用料不俗，配上簡單但精緻的傢俱擺設，充分展現屋主的時尚家居品味。

靚裝 + 高層 叫價較高但合理 上述放盤單位實用面積為353方呎，現時叫價700萬元，實用呎價19,830元。中原地產藍灣半島分行經理冼子明表示，莊士軒為一梯兩伙設計，全幢合共只有46個單位，放盤量只有約3個，成交價一般介乎650萬至675萬元，上址單位叫價700萬元是因為優質較高，不單擁有品味靚裝，位置較高層，座向南方，故價錢略為比一般單位高，但仍屬市價水平。莊士軒對上一次錄得成交是去年11月，單位為中高層A室，面積一樣是353方呎，成交價675萬元，但只有普通裝修。另外，莊士軒交通十分方便，步行往港鐵筲箕灣站只需2分鐘，周邊食肆及各種生活配套設施亦齊全，頗適合兩口子或上車人士。