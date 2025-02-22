朗天峰開賣｜中原陳永傑：首輪料可一Q清　大手客斥1251萬買3伙｜元朗新盤

嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」今日(22日)首輪發售250伙，A組買家於早上約9時開始報到，位於鰂魚涌嘉里中心的售樓處外有大批準買家排隊等候揀樓，氣氛熱鬧。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，A組大手時段，該行其中一組客人連購3伙，分別為2伙兩房及1伙一房，斥資約1,251萬元。

「朗天峰」首輪銷售分為A、B兩組發售，A組買家須揀選2伙至6伙，或1伙「指定兩房單位」；而B組買家揀選1伙至2伙。