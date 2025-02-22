朗天峰開賣｜中原陳永傑：首輪料可一Q清　大手客斥1251萬買3伙｜元朗新盤

嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」今日(22日)首輪發售250伙，A組買家於早上約9時開始報到，位於鰂魚涌嘉里中心的售樓處外有大批準買家排隊等候揀樓，氣氛熱鬧。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，A組大手時段，該行其中一組客人連購3伙，分別為2伙兩房及1伙一房，斥資約1,251萬元。
「朗天峰」首輪銷售分為A、B兩組發售，A組買家須揀選2伙至6伙，或1伙「指定兩房單位」；而B組買家揀選1伙至2伙。
港人準買家佔九成 近期罕見
陳永傑指，「朗天峰」主打受市場歡迎的一、兩房單位，定價吸引，加上是嘉里優質品牌，吸引逾1.4萬個認購登記，成為今年新票王，預計今日首賣可「一Q清枱」，相信發展商會乘勝追擊，迅速加推應市。今日中原地產買家出席率達八成，當中香港人高佔九成，屬近期罕見。客戶以用家為主，佔約七至八成，大多屬屯天元本區客；另約三成屬投資客，料項目呎租可達約50元水平，租金回報預計約4.5厘至逾5厘，對投資者具吸引力。他透露，A組大手時段，中原地產錄約4至5組客人有意購入3伙，斥資約1,200萬元。
本月一手成交已超越上月
市況方面，陳永傑認為，自農曆新年長假結束後，市場氣氛轉好，多個焦點新盤相繼推出，開價克制，市場憧憬下周新一份《財政預算案》推出振興經濟措施，料帶動樓市成交，加上客觀環境向好，不少買家近日偷步入市。本月暫已錄得約700多宗一手成交，已超越上月，首兩個月錄約1,400宗成交，相較去年同期增長約1倍。現時樓市處於轉角，向好形勢較大，如稍後有更多利好消息及政策出現，樓市可望重拾升軌，預計3月一手成交可達2,500至3,000宗。
「朗天峰」由兩組大樓組成，呈現雙子式布局，提供594伙，實用面積由245至851方呎，戶型涵蓋一房至三房，以及平台特色單位及頂層天台特色單位，主打一房及兩房。