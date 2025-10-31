東九新商場接連開張 催旺市道 帶動置業選址需求

息口持續回暖，臨近年尾，東九龍有新大型商場陸續開張，抓緊傳統年末與新年消費旺季，催旺零售與餐飲市道。矚目的有新地旗下位於觀塘巧明街98號的「三布目」(Scramble HILL)，坐落核心商業地帶；至於啟德新區的「The Twins雙子匯」二期「SNDO三道」也有望趕及年內營業。新商場開幕既為區內增添人氣和關注點，也間接帶動同區樓盤入市置業需求，特別是近5年內入伙的「半新樓」，詢問度即時大增。

觀塘「三布目」Scramble Hill 主打1.5萬呎人寵共融空中花園 位於觀塘核心商業地帶的新地旗下「三布目」(Scramble Hill)，坐落在觀塘巧明街98號The Millennity基座的10層大型商場。提供樓面面積約50萬方呎，可供逾180個商戶進駐營業，規模媲美毗鄰的APM之餘，地理位置更處於港鐵牛頭角站與觀塘站之間，一次過吸納上班族和附近居民消費。「三布目」(Scramble Hill)命名靈感來自東京澀谷著名地標Scramble Square及Scramble Crossing，象徵人潮聚集的活力氛圍。據悉商場將其消費與食肆比例調高至30至35%，透過彈性租約務求為店舖組合維持新鮮感，又引入大型獨特的雙層人寵共融空中休憩花園。位於9至10樓、佔地約1.5萬呎的精心設計戶外餐飲區，讓主人與毛孩在共享陽光、美食與溫馨時光；攀得愈高，看到愈美的風景，為區內以至巧明街一帶創造全新視覺。

啟德The Twins二期 「SNDO三道」 盛傳高達進駐加持 另一邊廂啟德新區同樣熱鬧，鄰近港鐵啟德站的「The Twins雙子匯」繼去年一期SOGO崇光百貨開幕，今年內第二期「SNDO三道」全新概念購物及娛樂中心也有望開業。概念源自日文「三文治」羅馬拼音「Sando」，從B1/F至10/F共劃分為三個不同風格的區域，猶如層層疊加的「三文治」，為顧客探索滿載驚喜的購物玩樂體驗，從時尚購物、日系風格的美食廣場、生活品味書店應有盡有。整個項目合共提供逾700間店舖，更經常舉行各類新奇好玩的體驗活動。近期盛傳「SNDO三道」的一大重磅消息，要數動漫迷必訪BANDAI NAMCO官方「THE GUNDAM BASE HK」將進駐該地，該高達IP旗艦店是吸金吸客的「票房」保證，如能興建1：1比例高達站立於商場門外，肯定相得益彰。

觀塘凱匯

觀塘凱匯 穩守中型房戶成交 與「三布目」僅一條幹道之隔，位於觀塘協和街33號，由信和、華置和市建局合作發展的觀塘裕民坊大型重建項目，2020年11月入伙的凱滙，由4幢住宅連商場「裕民坊」組成，4座住宅大樓共提供1,999伙，實用面積由333至1,543方呎。凱滙交通和生活配套便利，5分鐘步程已能抵達港鐵觀塘站，穿過行人天橋便可前往包括APM、創紀之城、最新「三布目」等大型購物商場，加上位處觀塘市中心方便住客前往同區以至九龍灣一帶上班。近年觀塘海濱新增不少甲級商廈落成，大型企業選址設立辦公室，吸引上班族於凱滙置業，今年交投宗數穩步上升，直至9月平均成交呎價落於15,109至16,210港元之間，尤以約600呎的中型房戶最受歡迎。最新一宗為本月中旬一期2座39樓N室兩房戶型，實用面積598方呎，成交價923萬港元，呎價15,435港元，性價比不俗。

啟德嘉峯匯

啟德嘉峯匯 呎價續跌 入市良機 位於啟德河一帶，可步行至港鐵啟德站及周邊的大型商場群，位於沐泰街9號的嘉峯匯由嘉華發展，合共6座連同洋房4間，提供1,006個單位，2021年5月入伙。嘉峯匯的房型涵蓋廣闊，實用面積為287至3,220方呎。嘉峯匯位置鄰近啟德體育園區，旁邊就是啟德零售館，消閒方便。然而呎價之前處於每呎2萬港元上下的高位，由今年起持續下探至9月的17,347港元，整體跌幅達兩成多，而且交投多以約450方呎的兩房為主，成交價介乎750萬至886萬港元之間。適逢美聯儲局再次減息0.25厘，為嘉峯匯帶來入市良機。

啟德Monaco One