樓市告急｜8月再添110宗二手蝕讓 連續4個月超過百宗 日出康城淪重災區

樓市急轉向下，發展商低價推盤搶客，近年樓價升勢急速的鐵路盤，近期爆發二手蝕讓潮，蝕幅驚見20%至50%。中原地產表示，油塘及將軍澳一個月內有兩個新盤以低價發售，開價低至290萬元，搶去市場大批購買力，業主要盡快沽貨惟有減價，甚至低市價達成交易，蝕讓潮已蔓延至鐵路盤。
半新樓盤輸得慘烈 LP6單月錄6宗蝕讓
二手樓市已經連錄4個月錄得過百宗蝕讓，今年首8個月已累計錄得逾900宗，相當於2022年全年約1,002宗的近九成。8月再添逾110宗蝕讓，當中約30宗屬鐵路盤，日出康城淪重災區，本月有11宗蝕讓是來自康城，包括LP6、晉海、SEA TO SKY及領都等，單計LP6已佔6宗。
要數日出康城8月蝕讓幅度最大的一宗成交，為LP6第5座頂層特色戶，實用面積約306方呎，一房間隔，連135方呎天台。原業主以680萬元放售，其後降至600萬元，最終以505萬元售出，呎價約16,503元。原業主2019年以679.1萬元一手購入單位，現轉手帳面虧損174.1萬元，單位大幅貶值約25.6%。
無論是地鐵站上蓋「真．鐵路盤」，還是港鐵站周邊二手屋苑，近期愈蝕愈驚人。回顧8月劈價賣出的鐵路盤，就有7宗帳面蝕足兩成以上。樓下正是港鐵西營盤站出口、入伙約5年的西營盤半新盤瑧蓺，早前驚現1伙高層迷你銀主盤以低於買入價60%推出拍賣，開價僅410萬元，最終以490萬元賣出，較2018年11月買入價1,025萬元，大幅貶值535萬元或52%，成為近年最矚目鐵路蝕讓個案。
56個鐵路沿線二手屋苑 近一半呎價續跌
中原地產亞太區副主席兼行政總裁陳永傑表示，該行統計的56個鐵路沿線二手屋苑，雖然8月錄得292宗買賣登記，較7月的250宗，上升逾一成，惟仍屬今年次低；比3月的798宗更大幅低逾六成，反映復常效力曇花一現；8月更有近一半屋苑呎價續跌，跌幅最多逾10%。
陳永傑認為，面對經濟疲弱，樓市已明顯出現價量齊跌現象，即將10月公布的《施政報告》，期望政府出手減辣救市，否則樓價會繼續下沉，一旦負資產湧現，將觸發樓市崩潰。本港樓價跌勢持續，中原城市領先指數CCL最新報162.40點，按周跌0.2%。CCL連跌3周共1.83%，指數創28周新低，重返今年2月時水平。
8月成交量最多鐵路屋苑是鴨脷洲海怡半島，錄得22宗，按月急增3.5倍；其次是荔枝角美孚新邨及天水圍嘉湖山莊，同樣錄得21宗。將軍澳蔚藍灣畔表現最突出，交投由7月僅1宗，增至8月的8宗，按月急昏7倍，平均呎價按月再跌逾1%，至15,704元；零成交屋苑仍有5個。
寶翠園呎價跌幅最大
近期二手市場以減價及蝕讓主導，令樓價持續受壓。56個鐵路屋苑之中，多達26個呎價下跌，其中四個屋苑跌幅超過一成，包括西半山寶翠園、北角康澤花園、大角咀柏景灣及將軍澳新都城；寶翠園跌幅最傷，呎價由26,338元，降至23,178元，按月下挫12%。
嘉湖山莊連環失守400萬
嘉湖山莊呎價一跌再跌，繼跌穿1萬元後，8月再失守9,000元大關。該屋苑8月登記買賣平均呎價僅9,800元，創三個月新低，但有關數字只反映7月狀況，尚未反映8月加息因素，實際市況更差。
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，受新盤頻頻劈價、息口走勢未明、大市疲弱等因素影響，買家入市態度審慎觀望，除非是「筍價」才會入市，嘉湖山莊已連續4個月只有10餘宗成交，屬歷史低水平，8月錄得16宗，按月無升跌，本月平均實用呎價更按月急跌8.1%，跌穿9,000元關口，報8,998元，創2017年4月後近6年半新低。
此外，嘉湖山莊月內兩度失守400萬元，其中樂湖居5座低層E室，屬實用面積448方呎兩房單位，今年6月以500萬元放盤，連減超過10口價，累減過百萬元，終以398萬元沽出，呎價約8,884元。