樓市告急｜8月再添110宗二手蝕讓 連續4個月超過百宗 日出康城淪重災區

樓市急轉向下，發展商低價推盤搶客，近年樓價升勢急速的鐵路盤，近期爆發二手蝕讓潮，蝕幅驚見20%至50%。中原地產表示，油塘及將軍澳一個月內有兩個新盤以低價發售，開價低至290萬元，搶去市場大批購買力，業主要盡快沽貨惟有減價，甚至低市價達成交易，蝕讓潮已蔓延至鐵路盤。

半新樓盤輸得慘烈 LP6 單月錄 6 宗蝕讓

二手樓市已經連錄4個月錄得過百宗蝕讓，今年首8個月已累計錄得逾900宗，相當於2022年全年約1,002宗的近九成。8月再添逾110宗蝕讓，當中約30宗屬鐵路盤，日出康城淪重災區，本月有11宗蝕讓是來自康城，包括LP6、晉海、SEA TO SKY及領都等，單計LP6已佔6宗。

要數日出康城8月蝕讓幅度最大的一宗成交，為LP6第5座頂層特色戶，實用面積約306方呎，一房間隔，連135方呎天台。原業主以680萬元放售，其後降至600萬元，最終以505萬元售出，呎價約16,503元。原業主2019年以679.1萬元一手購入單位，現轉手帳面虧損174.1萬元，單位大幅貶值約25.6%。​​​​