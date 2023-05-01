樓市熱話｜網瘋傳「地產經紀怒X反價業主」影片 狂爆SEED零粗口 獲網民俾Like撐

網上瘋傳的一段「地產經紀電話怒X反價業主」影片，片中疑為地產經紀的中年男子，疑因不滿業主一再反價，於電話中狂罵，大爆金句。(影片截圖)

近日網上瘋傳一段「地產經紀電話怒X反價業主」的影片，引起網民熱議。影片中疑為地產經紀的中年男子，疑因不滿業主一再反價，於電話中狂罵，當中更不乏火爆金句：「啱啱睇完醫生，115血壓，我爆血管你係咪負責呀？」、「讀書讀咁多有咩用吖！」、「你係人，我都係人嚟呀！」而在整段接近3分鐘的影片中，雖然該男子表現相當火爆、經常嬲到指手畫腳，惟全程沒有一句粗口，獲網民留言俾Like撐「經紀佬」，認為做經紀唔容易、是有血有汗；但亦有網民認為業主有權反價，指該經紀「EQ低」。

上述影片的拍攝地點疑為大埔一間地產公司，影片中的男地產經紀全程以火爆又洪亮的聲線，透過電話與疑似反價的業主對話，責罵該業主一再反價，「好喇，跟住同你搞搞搞搞搞，我又加15萬，加完15萬，好喇OK，你噚日同我老細講話爭2,000(蚊)，爭2,000我畀你囉，我想話攞個意頭啫！我等咗你成日，我朝頭早7點鐘落到嚟呢度(舖頭)，啱啱睇完醫生，115血壓，我爆血管你係咪負責呀？」

網民留言意見兩極

期間，該地產經紀男子稱：「我哋做agent係咪俾你咁玩呀？」、「我講到依家我都未講粗口呀！」並向疑似反價業主說：「大人嚟㗎，過咗18歲，講嘢負吓責任啦，讀書讀咁多有咩用吖！」之後更激動地稱：「你係人，我都係人嚟呀」、「唔係你一個電話打嚟話唔玩就唔玩遊戲」、「打電話投訴我吖」。

雖然影片充滿火藥味，但該名疑似地產經紀的男子，在片中全程沒有講粗口，有網民留言稱「個agent一句粗口都冇彈出黎(嚟)都已經好佩服佢」、「冇粗口，勁，有水準」等等；但亦有網民指「一日未簽臨約，佢反價你都無野(嘢)好講」、「業主反價是常識」等。