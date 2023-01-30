樓市維持承接力 十大屋苑周末13成交

農曆新年假後首個周末，十大屋苑交投續旺。中原地產統計，過去周末兩日錄得13宗成交，按周僅少1宗，可算高位橫行，當中8個屋苑有成交，交投集中於新界區，沙田第一城錄4宗買賣最多，其次為嘉湖山莊錄得3宗；而海怡半島及美孚新邨則「捧蛋」。

中原：下半年或減息 增置業信心

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年過後，樓市全面復常，一手貨尾周末成交活躍，二手各區亦錄得交投，分布平均，顯示購買力全面回歸，加上市場預期周四美國再加息0.25厘後，便會完成是次加息周期，下半年更有機會減息，買家置業信心增強，助加快入市決定。

中原黎宗文表示，沙田第一城45座中層B室兩房戶，實用面積284方呎，以470萬元成交，呎價約16,549元。原業主於2010年以198萬元購入單位，現轉手帳面獲利272萬元或近1.4倍。

中原伍耀祖表示，嘉湖山莊麗湖居9座低層F室兩房戶，實用面積442方呎，以418萬元易手，呎價約9,457元。原業主於2015年6月以358萬元入市，持貨近8年，現沽貨帳面賺60萬元或近17%。

ONE INNOVALE-Cabanna昨連沽6伙

一手方面，周末錄得約38宗成交。恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna昨單日連沽6伙，套現約3,286萬元。當中成交價最高為D座12樓1室，實用面積458方呎，成交價746.14萬元，呎價16,291元。