由王新興集團發展的九龍灣新盤「泰峯」Uptown East周四(3月7日)公布首張價單，涉及168伙。單位實用面積由235至3,415方呎。am地產特意為讀者準備「泰峯」Uptown East懶人包，一文睇清「泰峯」Uptown East價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套設施、交通與位置等重要資訊。
據「泰峯」樓書顯示，由第1座及第2座樓高40層的住宅大樓組成，各座細分為相連A、B兩翼。第1A及1B標準樓層每層設14伙，及6部升降機；第2A及2B標準樓層每層設14伙，及5部升降機。
戶型分布方面，標準單位涵蓋開放式至三房間隔，實用面積介乎273至774方呎，其中兩房421伙最多，佔單位總數約52.2%，實用面積介乎428至671方呎；一房涉173伙，實用面積336至379方呎；三房提供103伙，實用面積560至774方呎，亦設64伙開放式，實用面積273至287方呎；另有46伙特色戶，實用面積由235至3,415方呎，連天台面積由629至1,258方呎，平台面積由20至236方呎。
全盤面積最細單位為2B座5樓F室，開放式間隔，實用面積235方呎，連81方呎平台；面積最大則為2A座41至42樓A-DP室，屬頂層複式戶，五房間隔，實用面積3,415方呎，連200方呎平台及1,258方呎天台，另設私人游泳池。
「泰峯」停車場設於地庫1樓及2樓，共提供94個住宅停車位。項目基座設有3層商業樓面，樓面面積超過5萬方呎。發展商透露，哈羅香港國際學校幼兒園已承租商場約一半面積。
⇊泰峯Uptown East平面圖⇊
泰峯開價｜首批168伙折實均呎14808元 市區7年半最低
「泰峯」於本月7日公布首張價單，涉及168伙，包括18伙開放式、39伙一房、38伙兩房開放式廚房及73伙兩房梗廚單位，實用面積介乎278至561方呎。首張價單提供5種付款計劃，折扣率由14%至23%。以最高23%折扣計，單位折實售價由372.7萬至888.9萬元，折實呎價介乎12,979元至16,161元。
最低售價單位為2A座6樓E室，實用面積278方呎，開放式間隔，以最高折扣23%計算，折實售價372.7萬元，折實呎價約13,406元。最低呎價單位為2A座5樓A室，實用面積514方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，折實售價667.1萬元，折實呎價約12,979元。
首批單位折實平均呎價14,808元，屬7年半以來九龍市區新盤最低。翻查資料，對上折實平均呎價低於此水平的新盤為啟德1號(I)，於2016年8月首推110伙，當時折實平均呎價14,471元。參考東九龍上個應市新盤「啟德海灣」第1期，去年10月首推208伙折實平均呎價19,798元；同區由恒隆地產(101)發展的「皓日」，2021年12月首批100伙折實平均呎價21,548元，「泰峯」首批較前述兩盤低約25.2%及31.3%。
⇊泰峯示範單位｜1B座19樓F室⇊
泰峯示範單位｜涵蓋一房、兩房開廚及兩房梗廚戶型
「泰峯」展銷廳位於荃灣愉景新城，提供4個示範單位，包括1個經改動及3個無改動示範單位，戶型為一房及兩房。當中經改動示範單位以第1B座19樓F室為藍本搭建，實用面積468方呎，另設面積22方呎露台及16方呎工作平台，可享內園美景外，更可享鄰近一帶青蔥翠巒及球場三重景致。
單位層與層之間高度達3.15米，空間感充足。單位不但可享內園美景，且更可享鄰近一帶青蔥翠巒及球場三重景致。經改動示範單位以簡約雅致為主調，以淡雅奶油白色配搭淺木色系設計，又以簡潔線條配襯柔和燈光。單位以開放式廚房設計，設計團隊更巧妙地融合開放式廚房之櫥櫃與餐枱，並配合特製輕元素設計傢俬及裝飾燈。
泰峯示範單位｜468呎兩房有得睇！開放式廚房巧妙設計 實用與美感兼備(多圖有片)
以第2B座19樓A室為藍本搭建的一房無改動示範單位，實用面積336方呎。長型客飯廳長逾4米、闊約2.5米，方正實用。大廳外接約22方呎露台及約16方呎工作平台，住戶可享內園美景，以及鄰近一帶青蔥翠巒景色和戶外球場景致。單位設計廳房同向，睡房空間充裕，可供擺放衣櫃及書桌及雙人床，且設大型窗戶，有助採光及通風。
以第1B座19樓B室為藍本搭建的兩房無改動示範單位，實用面積550方呎。大門配備LOCKLY智能電子門鎖，單位屬連工作間間隔，長型客飯廳長達5米、闊約2.6米，間隔涇渭分明。大廳外接約22方呎露台及約16方呎工作平台，可享開揚都市景致。單位設計廳房同向，主人睡房空間充裕，長約4米、闊約2.3米，可供擺放衣櫃及書桌及雙人床，睡房均設有大型窗戶，有助採光及通風。單位屬梗廚設計，廚房更設有大窗，同時配備一系列經典歐洲名牌廚具。
泰峯銷售安排
有待發展商公布。
中原陳永傑︰料首批必定「一Q清枱」
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，九龍灣新盤「泰峯」Uptown East項目屬財案撤辣後首個開價全新盤，料發展商希望收宣傳之效，並以九龍市區7年半新低呎價推出首批單位，料首批必定「一Q清枱」，重現2021年當時大圍「柏傲莊」火爆場面。他估計，由於項目開價吸引，料買家中佔約三成為投資者。
「泰峯」作為王新興集團在港首個房地產發展項目，項目建築設計簡約，建築師旨在將悠閒自在氣息，注入現代美學設計，特意選用超白玻璃打造物業外牆，超白玻璃相比一般透明玻璃更顯明溢清澈，不但提高建築物通透度，引入大量天然光，同時又把東九龍與維港美景，以及室外的都會氣息與綠意引進室內，與整體建築設計完美融合，演繹出社區的獨有活力。
泰峯Uptown East資料︰
泰峯Uptown East地址︰九龍灣觀塘道55號
主要發展商︰王新興集團
管理公司︰新世界物業管理有限公司
校網︰小學︰46/中學︰觀塘區