泰峯開價｜首批168伙折實均呎14808元 市區7年半最低 「泰峯」於本月7日公布首張價單，涉及168伙，包括18伙開放式、39伙一房、38伙兩房開放式廚房及73伙兩房梗廚單位，實用面積介乎278至561方呎。首張價單提供5種付款計劃，折扣率由14%至23%。以最高23%折扣計，單位折實售價由372.7萬至888.9萬元，折實呎價介乎12,979元至16,161元。 最低售價單位為2A座6樓E室，實用面積278方呎，開放式間隔，以最高折扣23%計算，折實售價372.7萬元，折實呎價約13,406元。最低呎價單位為2A座5樓A室，實用面積514方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，折實售價667.1萬元，折實呎價約12,979元。 首批單位折實平均呎價14,808元，屬7年半以來九龍市區新盤最低。翻查資料，對上折實平均呎價低於此水平的新盤為啟德1號(I)，於2016年8月首推110伙，當時折實平均呎價14,471元。參考東九龍上個應市新盤「啟德海灣」第1期，去年10月首推208伙折實平均呎價19,798元；同區由恒隆地產(101)發展的「皓日」，2021年12月首批100伙折實平均呎價21,548元，「泰峯」首批較前述兩盤低約25.2%及31.3%。 ⇊泰峯示範單位｜1B座19樓F室⇊

「泰峯」作為王新興集團在港首個房地產發展項目，項目建築設計簡約，建築師旨在將悠閒自在氣息，注入現代美學設計，特意選用超白玻璃打造物業外牆，超白玻璃相比一般透明玻璃更顯明溢清澈，不但提高建築物通透度，引入大量天然光，同時又把東九龍與維港美景，以及室外的都會氣息與綠意引進室內，與整體建築設計完美融合，演繹出社區的獨有活力。