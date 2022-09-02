海外樓市專題｜詳解英國5%首期上車條件

香港人以BNO簽證移民英國後，可享不少優惠，包括首次置業以5%首期輕鬆上車方案。(資料圖片)

香港人以BNO簽證移民英國熱潮持續，英國內政部最新公布，截至6月底有逾13萬港人以BNO簽證登陸英國，可在當地居留生活、工作及讀書，權利與英國居民無異。事實上，成為英國居民後，確實享有不少優惠，包括首次置業，可以5%首期輕鬆上車方案。

英國的Help To Buy，屬於政府可負擔房屋計劃，類似香港的首置計劃。(資料圖片)

各城市Help To Buy按揭金額成數不同

英國政府對推動居民上車不遺餘力，包括首期5%上車的Help To Buy，屬於政府可負擔房屋計劃(Affordable home ownership schemes)之中，類似香港的首置計劃，但是英國的首置比香港更人性化。Help To Buy政策在英格蘭、威爾斯、蘇格蘭及北愛爾蘭各有不同，這次介紹以最多港人定居的英格蘭為主，首置計劃亦細分倫敦和倫敦以外地區。

首先，各區設定Help To Buy的樓價上限及政府按揭貸款成數各有不同。以倫敦為例，Help To Buy樓價上限最高為60萬英鎊(約548萬港元)，其次是東南部約43.8萬英鎊(約398萬港元)，城市包括雷丁(Reading)及牛津(Oxford)。西南部則為34.9萬英鎊(約317萬港元)，港人較熟悉城市有布里斯托爾(Bristol)。

買家僅付5%首期，在倫敦地區，政府會提供40%的住宅權益貸款(Equity Loan)，倫敦以外，政府則提供20%貸款，至於其餘部分買家則須向銀行申請按揭，在倫敦以外地區，銀行批出最高按揭成數為75%，倫敦地區則是55%。

政府包底貸款免息5年 利率跟通脹升

政府批出的住宅權益貸款，在首5年不收任何利息，由第6年起才計算利息，利率為2厘加上消費物價指數(Consumer price index, CPI)，而當地7月CPI為10.1%，近月英國加息及通脹高踞不下，利率或有所調升。至於銀行貸款則按市場利率而定。

以倫敦為例，Help To Buy樓價上限為60萬英鎊，5%首期只需3萬英鎊(約27.3萬港元)，加上政府貸款的24萬英鎊(約218萬港元)及銀行貸款的33萬鎊(約300萬港元)便可成為業主。

持兩年優良信貸紀錄 享銀行優惠利率

Help to buy計劃是開放給英國居民申請，BNO簽證、Tier 2工作簽證的均符合資格。值得留意的是，若有意在當地上車最好持有兩年英國優良信貸紀錄，以便享有銀行最優惠的實際年利率，約2至3厘。當然優良個人信貸評級亦包括在英國有穩定職業、收入及信貸紀錄，因為相關的按揭申請會根據申請者的信貸紀錄、銀行月結單、收入糧單等，評估批出借貸款項。

限首置 不適用二手 不設入息審查

另外Help to Buy是針對全新物業，不適用於二手市場，原意是幫英國居民置業，發展商在投得地皮建樓時須回饋及履行社會責任，部分發展商會在社區建學校、醫院、社區中心，甚至Help to Buy資助房屋等，故Help to Buy只限購買新盤。

同時一般Help To Buy的申請者毋須入息審查及資產限額，只要從未擁有及名下沒有物業，購入的物業為落成的新樓即可。