海外樓市｜人口老化嚴重！日本擬推新簽證吸移居 未來每10人有1外國人？

日本人口老化趨嚴重，日本政府數據指，逾一成日本人年齡超過80歲，65歲以上人口比例更擴大到創紀錄的29.1%。當地政府為吸引海外人士移居，除了投資經營管理簽證，近年擬推出「天使投資人」簽證(Angel Investors Visa)，允許日本13個「國家戰略特區」，最長有5年的居留權，最快於未來一個財政年度推行；加上新冠肺炎疫後開關，在日本生活的外國人更「暴增」，增速為預測的1.5倍。據日本政府預測，2067年前後在日本的外國人將達到與歐美同等的水平，超過總人口的一成。 料 2040 年老年人口佔近 35% 日本內務省指，日本已是世界上老年人口比例最高的國家，由於工作不穩定，加上經濟困難，愈來愈多年輕人推遲結婚和生育，結果是老年人照護成本不斷上升，同時沒有足夠的年輕人來填補工作崗位，以及支付各種社會和福利計劃的費用。據日本當局統計，超過900萬老年人仍在工作，佔勞動力的13.6%，甚至估計到了2040年，日本老年人口將佔總人口的34.8%。 然而，疫後日本在人口結構上出現轉變，2022年放寬疫情入境限制，令外國人蜂擁而至。據日本出入國在留管理廳統計，截至去年9月的1年，淨入境人數24萬人，超過疫前、即2019年的19.8萬人。日本國立社會保障和人口問題研究所在去年4月發布，未來推算人口報告中預測稱，每年淨入境人數為16.4萬人，但實際數據是預測的約1.5倍。

目前外國人口 342 萬 佔逾 2% 日本出入國在留管理廳3月公布數據亦顯示，目前在日本外國人有342萬人，比2022年底增加11%，創歷史新高，佔總人口超過2%。按國籍看，中國人最多，達約82萬人，較去年底增60,275人，第二、三名分別為越南人和韓國人。 同時，未來推算人口報告預測稱及至2067年，居日外國人將佔日本總人口逾一成；不過若淨入境人數超過25萬，外國人佔比演算將加速，及至2050年前後將超過1,000萬人，已佔日本總人口的一成，即未來10人中就有1個外國人。 不僅來日的外國人愈來愈多，其在日本生活的時間也愈來愈長。日本國立社會保障和人口問題研究所數據分析，除去旅遊、探親等短期停留的外國人口，1996年在日本生活3年以上的外國人佔28.8%，2006年佔32.3%，2016年更升至41.7%，可見停留的時間趨於上升。 其實在日本定居，除了2019年設立的「特定技能」資格外，亦有投資經營管理簽證。目前規定外國人必須擁有營業場所及投資500萬日圓(約26萬港元)，以「開辦公司」、「收購日本公司」或「分公司管理業務的管理者」名義及在日本有固定公司辦公室，便可按營運狀況獲簽；第一次簽證期限1年，達要求可續簽1年、3年或5年的在留資格，住滿5年可申請入籍，10年可申永住權。