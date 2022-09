海外樓市｜話你知！英國都有5%首期上車 有咩申請條件？

英國政府對推動居民上車不遺餘力,其中包括首期5%上車的Help To Buy,屬於政府可負擔房屋計劃(Affordable home ownership schemes)之中,類似香港的首置計劃,但是英國的首置比香港更人性化。Help To Buy政策在英格蘭、威爾斯、蘇格蘭及北愛爾蘭各有不同,這次會以最多港人定居的英格蘭為主,首置計劃亦細分倫敦和倫敦以外地區。

英國的Help To Buy,屬於政府可負擔房屋計劃,類似香港的首置計劃。(資料圖片)

以倫敦為例,Help To Buy樓價上限為60萬英鎊,5%首期只需3萬英鎊(約27.3萬港元),加上政府貸款的24萬英鎊(約218萬港元)及銀行貸款的33萬鎊(約300萬港元)便可成為業主。

首先,各區設定Help To Buy的樓價上限及政府按揭貸款成數各有不同。以倫敦為例,Help To Buy樓價上限最高為60萬英鎊(約548萬港元),其次是東南部約43.8萬英鎊(約398萬港元),城市包括雷丁(Reading)及牛津(Oxford)。西南部則為34.9萬英鎊(約317萬港元),港人較熟悉城市有布里斯托(Bristol)。

各城市 Help To Buy 按揭金額成數不同

Help to buy計劃是開放給英國居民申請,BNO簽證、Tier 2工作簽證的均符合資格。(資料圖片)

持兩年優良信貸紀錄 享銀行優惠利率

Help to buy計劃是開放給英國居民申請,BNO簽證、Tier 2工作簽證的均符合資格,值得留意的是,若有意在當地上車最好持有兩年英國優良信貸紀錄,以便享有銀行最優惠的實際年利率,約2至3厘。當然優良個人信貸評級亦包括在英國有穩定職業、收入及信貸紀錄,因為相關的按揭申請會根據申請者的信貸紀錄、銀行月結單、收入糧單等,評估批出借貸款項。

限首置 不適用二手 不設入息審查

另外Help to Buy針對是全新物業,不適用於二手市場,原意是幫英國居民置業,發展商在投得地皮建樓時需回饋及履行社會責任,部分發展商會在社區建學校、醫院、社區中心,甚至Help to Buy資助房屋等,故Help to Buy只限購買新盤。

同時一般Help To Buy的申請者毋須入息審查及資產限額,只要從未擁有及名下沒有物業,購入的物業為落成的新樓即可。