海外樓市｜話你知！英國都有5%首期上車 有咩申請條件？

香港人以BNO簽證移民英國熱潮持續，英國內政部最新公布，截至6月底止有逾13萬港人以BNO簽證登陸英國，可在當地居留生活、工作及讀書，權利與英國居民無異。事實上，成為英國居民後，確實享有不少優惠，其中包括首次置業，可以5%首期輕鬆上車方案。 英國政府對推動居民上車不遺餘力，其中包括首期5%上車的Help To Buy，屬於政府可負擔房屋計劃(Affordable home ownership schemes)之中，類似香港的首置計劃，但是英國的首置比香港更人性化。Help To Buy政策在英格蘭、威爾斯、蘇格蘭及北愛爾蘭各有不同，這次會以最多港人定居的英格蘭為主，首置計劃亦細分倫敦和倫敦以外地區。

英國的Help To Buy，屬於政府可負擔房屋計劃，類似香港的首置計劃。(資料圖片)

各城市 Help To Buy 按揭金額成數不同 首先，各區設定Help To Buy的樓價上限及政府按揭貸款成數各有不同。以倫敦為例，Help To Buy樓價上限最高為60萬英鎊(約548萬港元)，其次是東南部約43.8萬英鎊(約398萬港元)，城市包括雷丁(Reading)及牛津(Oxford)。西南部則為34.9萬英鎊(約317萬港元)，港人較熟悉城市有布里斯托(Bristol)。 買家僅付5%首期，在倫敦地區，政府會提供40%的住宅權益貸款(Equity Loan)，倫敦以外，政府則提供20%貸款，至於其餘部分買家則需向銀行申請按揭，在倫敦以外地區，銀行批出最高按揭成數為75%，倫敦地區則是55%。 政府包底貸款免息 5 年 利率跟通脹升 政府批出的住宅權益貸款，在首5年不收任何利息，由第6年起才計算利息，利率為2厘加上消費物價指數(Consumer price index, CPI)，而當地7月CPI為10.1%，近月英國加息及通脹高踞不下，利率或有所調升。至於銀行貸款則按市場利率而定。 以倫敦為例，Help To Buy樓價上限為60萬英鎊，5%首期只需3萬英鎊(約27.3萬港元)，加上政府貸款的24萬英鎊(約218萬港元)及銀行貸款的33萬鎊(約300萬港元)便可成為業主。

Help to buy計劃是開放給英國居民申請，BNO簽證、Tier 2工作簽證的均符合資格。(資料圖片)