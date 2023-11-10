澄天推「雙11」驚喜獎賞 送Twins、張敬軒演唱會門票等三重大禮｜香港仔新盤

楊政龍表示，優惠組合包括「有樓買、有show睇」驚喜獎賞，特別預留一批炙手可熱的演唱會門票限量名額。

市區新盤增優惠吸客，英皇國際(163)香港仔「澄天」加碼推出「雙11」三重奬賞，英皇國際副主席楊政龍表示，優惠組合包括「有樓買、有show睇」驚喜獎賞，特別預留一批炙手可熱的演唱會門票限量名額，包括即將發售的《The Prime Classics HINS CHEUNG LIVE張敬軒澳門演唱會》及《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》22周年演唱會，由周六(11日)起，準買家及地產代理將有機會獲得上述演唱會門票名額。

楊政龍指，第二重為早前推出的「睇示位、有戲睇」優惠，由於市場反應熱烈，現加推第二輪，贈送戲票予參觀示位人士。此外，項目主打區內分支家庭、上車人士等客源，為方便他們置業，集團亦會與歐化傢俬旗下品牌at.home合作，參觀示範單位人士有機會獲送贈傢俬禮券。