澄天推「雙11」驚喜獎賞 送Twins、張敬軒演唱會門票等三重大禮｜香港仔新盤

市區新盤增優惠吸客，英皇國際(163)香港仔「澄天」加碼推出「雙11」三重奬賞，英皇國際副主席楊政龍表示，優惠組合包括「有樓買、有show睇」驚喜獎賞，特別預留一批炙手可熱的演唱會門票限量名額，包括即將發售的《The Prime Classics HINS CHEUNG LIVE張敬軒澳門演唱會》及《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》22周年演唱會，由周六(11日)起，準買家及地產代理將有機會獲得上述演唱會門票名額。
楊政龍指，第二重為早前推出的「睇示位、有戲睇」優惠，由於市場反應熱烈，現加推第二輪，贈送戲票予參觀示位人士。此外，項目主打區內分支家庭、上車人士等客源，為方便他們置業，集團亦會與歐化傢俬旗下品牌at.home合作，參觀示範單位人士有機會獲送贈傢俬禮券。
上述奬賞均為限量限時優惠，數量有限，送完即止。獲得演唱會門票名額的準買家可待演唱會門票公開發售後，透過其地產代理查詢領取門票詳情，再憑換票信到「澄天」展銷廳換領實體演唱會門票。
「澄天」自推售以來，深受買家追捧，其中5樓全層平台特色戶更全數沽清。「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。項目提供兩個無改動示範單位，設於灣仔英皇集團中心2樓，周一至周日上午11點至晚上8點開放。