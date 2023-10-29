澄天暫錄超額近5倍 加推1伙特色戶招標 楊受成與太太親臨展銷廳｜香港仔新盤

楊受成(左二)攜太太陸小曼(左一)現身「澄天」展銷廳，與楊政龍(右)及廖偉強(右二)合照。

入票客源佔約八成為用家

楊政龍稱，「澄天」自上周四(26日)推出首張價單共55伙標準單位以來，今日為項目開放示範單位及收票後的首個周末，參觀人流及入票情況均十分理想。截至今日下午6時，於4日內已經錄得約300個認購登記，暫超額認購近5倍，超額認購逾4倍，預期入票數字會繼續攀升。受項目推出的「專才港島南置業付款計劃」吸引，不少內地專才決定入市。入票客源主要以年輕用家為主，多為港島南區分支家庭客人，佔約八成，投資客則佔約兩成。鑑於市場反應踴躍，集團將於短期內公布55伙的銷售安排，預計最快下月初公開發售。

另外，英皇集團主席楊受成博士攜太太陸小曼現身「澄天」展銷廳，並與楊政龍及利嘉閣地產總裁廖偉強合照。