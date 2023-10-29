澄天暫錄超額近5倍 加推1伙特色戶招標 楊受成與太太親臨展銷廳｜香港仔新盤

新盤推售步伐加快，英皇國際(163)旗下香港仔今日(29日)上載最新銷售安排，加推1伙平台特色單位於本周四(11月2日)下午2時起招標，並於同日下午4時截標。
英皇國際集團副主席楊政龍表示，項目早前推出3伙特色戶包括5樓A、D及E室將於周二(31日)進行招標，市場反應熾熱，故加推多1伙平台特色單位應市，為5樓B室，實用面積247方呎，備有48方呎特色平台，住戶可將居住空間由室內伸延至戶外。項目共設有9伙特色單位，屬區內罕有供應戶型。
入票客源佔約八成為用家
楊政龍稱，「澄天」自上周四(26日)推出首張價單共55伙標準單位以來，今日為項目開放示範單位及收票後的首個周末，參觀人流及入票情況均十分理想。截至今日下午6時，於4日內已經錄得約300個認購登記，暫超額認購近5倍，超額認購逾4倍，預期入票數字會繼續攀升。受項目推出的「專才港島南置業付款計劃」吸引，不少內地專才決定入市。入票客源主要以年輕用家為主，多為港島南區分支家庭客人，佔約八成，投資客則佔約兩成。鑑於市場反應踴躍，集團將於短期內公布55伙的銷售安排，預計最快下月初公開發售。
另外，英皇集團主席楊受成博士攜太太陸小曼現身「澄天」展銷廳，並與楊政龍及利嘉閣地產總裁廖偉強合照。
「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。項目提供兩個無改動示範單位，設於灣仔英皇集團中心2樓，周一至周日上午11點至晚上8點開放。