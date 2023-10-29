澄天首推平台特色戶 周二起招標2小時發售｜香港仔新盤

新盤推售步伐加快，英皇國際(163)旗下香港仔上載最新銷售安排，首度推出平台特色戶單位應市，將於周二(31日)下午2時起招標推售5樓A、D及E室，並於同日下午4時截標。

5樓設6伙特色戶 平台面積最大234呎

英皇國際副主席楊政龍表示，「澄天」自公布首張價單後，獲得大量買家垂詢。除公布該價單中首批55伙標準單位大受歡迎外，特色單位同樣引起市場關注。項目5樓共設A、B、C、D、E及F室單位，6伙單位實用面積由245至365方呎，備有48至234方呎特色平台，屬區內罕有新供應的戶型。住戶可將居住空間由室內伸延至戶外，與煥然一新、活力盎然的港島南臨海環境連成一綫。