澄天首推平台特色戶 周二起招標2小時發售｜香港仔新盤

新盤推售步伐加快，英皇國際(163)旗下香港仔上載最新銷售安排，首度推出平台特色戶單位應市，將於周二(31日)下午2時起招標推售5樓A、D及E室，並於同日下午4時截標。
5樓設6伙特色戶 平台面積最大234呎
英皇國際副主席楊政龍表示，「澄天」自公布首張價單後，獲得大量買家垂詢。除公布該價單中首批55伙標準單位大受歡迎外，特色單位同樣引起市場關注。項目5樓共設A、B、C、D、E及F室單位，6伙單位實用面積由245至365方呎，備有48至234方呎特色平台，屬區內罕有新供應的戶型。住戶可將居住空間由室內伸延至戶外，與煥然一新、活力盎然的港島南臨海環境連成一綫。
「澄天」上周四(26日)以「親民價」推出首張價單，涉及55伙，提供最高5%折扣優惠，折實售價由440.14萬元起，折實呎價由15,390元起，折實平均呎價17,086元。
「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。項目提供兩個無改動示範單位，設於灣仔英皇集團中心2樓，周一至周日上午11點至晚上8點開放。