澄天連沽2伙平台特色戶 呎售2.05萬元創新高｜新盤成交

港島新盤特色戶獲買家垂青，英皇國際(163)香港仔「澄天」今日(6日)錄得兩宗特色戶成交，最高成交呎價達20,548元，創項目新高。
英皇國際副主席楊政龍表示，「澄天」今日成功標售2伙平台特色戶，成交單位包括5樓C室，實用面積365方呎，連104方呎平台，成交價750萬元，呎價約20,548元，呎價創項目新高。另1伙為5樓E室，實用面積245方呎，連144方呎平台，成交價490萬元，呎價20,000元。
5樓全層平台特色戶不足一周沽清
楊政龍稱，「澄天」屬區內15年來首個全新住宅項目，當區住戶對區內供應較罕有的特色戶需求殷切，故此成功造就項目於不足一周內，悉數沽出5樓全層共6伙平台特色戶的理想成績。集團因應市場需要，將按步以招標形式推出項目尚餘待售的特色戶，包括兩個設於26樓頂層連天台的矜罕三房特色單位。
「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。項目提供兩個無改動示範單位，設於灣仔英皇集團中心2樓，周一至周日上午11點至晚上8點開放。