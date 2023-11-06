澄天連沽2伙平台特色戶 呎售2.05萬元創新高｜新盤成交

港島新盤特色戶獲買家垂青，英皇國際(163)香港仔「澄天」今日(6日)錄得兩宗特色戶成交，最高成交呎價達20,548元，創項目新高。

英皇國際副主席楊政龍表示，「澄天」今日成功標售2伙平台特色戶，成交單位包括5樓C室，實用面積365方呎，連104方呎平台，成交價750萬元，呎價約20,548元，呎價創項目新高。另1伙為5樓E室，實用面積245方呎，連144方呎平台，成交價490萬元，呎價20,000元。

5 樓全層平台特色戶不足一周沽清

楊政龍稱，「澄天」屬區內15年來首個全新住宅項目，當區住戶對區內供應較罕有的特色戶需求殷切，故此成功造就項目於不足一周內，悉數沽出5樓全層共6伙平台特色戶的理想成績。集團因應市場需要，將按步以招標形式推出項目尚餘待售的特色戶，包括兩個設於26樓頂層連天台的矜罕三房特色單位。