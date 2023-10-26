澄天開價｜中原陳永傑：首批訂價逼近同區車位相當震撼 折實均呎見港島近8年低

英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」今日(26日)公布首張價單，涉及55伙，提供最高5%折扣優惠，折實售價由440.14萬元起，折實呎價由15,390元起，折實平均呎價17,086元。
中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，《施政報告》昨日(25日)宣布三辣齊減，加上外來人才置業印花稅「先免後徵」，各發展商都把握時機加快推盤步伐。「澄天」首張價單折實入場價低至440萬元，訂價迫近同區車位，相當震撼。翻查資料，港島區首張價單平均呎價低於2萬元的要追溯至2016年港島東區「香島」，平均呎價約19,409元；而今次首批單位均價更創港島區近8年新低，有信心「澄天」首批單位可「一Q清枱」。
料獲區內分支家庭、投資收租客及來港專才追捧
陳永傑指，「澄天」位處港島南新興商貿區，距離灣仔等傳統核心商業區亦只需15至20分鐘車程，加上項目屬區內15年來首個全新住宅項目，在香港仔逾八成樓齡最少34年或以上的樓宇中，可見其珍貴度，其一房及兩房單位勢必引來區內分支家庭、投資收租客及來港專才們追捧。他續指，受利好樓市措施刺激，以及發展商積極推盤，相信可為樓市注入新動力及新財力，料可率先增加物業市場流動性，先量後價，料11月一手成交可達1,000宗，以10月錄約200多宗計，增幅超過4倍。
「澄天」首批單位涉及28伙一房及27伙兩房，實用面積介乎286至400方呎，價單售價由463.3萬至784.8萬元，呎價介乎16,199元至20,456元。發展商提供5種付款辦法，扣除最高5%折扣優惠後，單位折實售價由440.14萬至745.56萬元，折實呎價介乎15,390元至19,434元。
最低售價及呎價單位同為6樓E室，實用面積286方呎，一房間隔，折實售價及呎價分別為440.14萬元及15,390元。至於兩房最低售價單位為6樓F室，實用面積400方呎，折實售價627.57萬元，折實呎價15,689元。
「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。項目提供兩個無改動示範單位，設於灣仔英皇集團中心2樓，周一至周日上午11點至晚上8點開放。