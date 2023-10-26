澄天開價｜中原陳永傑：首批訂價逼近同區車位相當震撼 折實均呎見港島近8年低

英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」今日(26日)公布首張價單，涉及55伙，提供最高5%折扣優惠，折實售價由440.14萬元起，折實呎價由15,390元起，折實平均呎價17,086元。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，《施政報告》昨日(25日)宣布三辣齊減，加上外來人才置業印花稅「先免後徵」，各發展商都把握時機加快推盤步伐。「澄天」首張價單折實入場價低至440萬元，訂價迫近同區車位，相當震撼。翻查資料，港島區首張價單平均呎價低於2萬元的要追溯至2016年港島東區「香島」，平均呎價約19,409元；而今次首批單位均價更創港島區近8年新低，有信心「澄天」首批單位可「一Q清枱」。

料獲區內分支家庭、投資收租客及來港專才追捧

陳永傑指，「澄天」位處港島南新興商貿區，距離灣仔等傳統核心商業區亦只需15至20分鐘車程，加上項目屬區內15年來首個全新住宅項目，在香港仔逾八成樓齡最少34年或以上的樓宇中，可見其珍貴度，其一房及兩房單位勢必引來區內分支家庭、投資收租客及來港專才們追捧。他續指，受利好樓市措施刺激，以及發展商積極推盤，相信可為樓市注入新動力及新財力，料可率先增加物業市場流動性，先量後價，料11月一手成交可達1,000宗，以10月錄約200多宗計，增幅超過4倍。

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