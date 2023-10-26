澄天開價｜首推55伙一房最平440萬 折實平均呎價17086元 重返2015年水平｜香港仔新盤

新一份《施政報告》出爐後翌日即有全新盤開價，英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」今日(26日)公布首張價單，涉及55伙，提供最高5%折扣優惠，折實售價由440.14萬元起，折實呎價由15,390元起，折實平均呎價17,086元，重返2015年水平。
資料顯示，同區由九龍建業(034)發展的「登峰．南岸」於2015年11月推出首批50伙，當時折實平均呎價17,744元，即是次「澄天」首批再低3.7%，重返8年前水平。
兩房折實價627萬起
「澄天」首批單位涉及28伙一房及27伙兩房，實用面積介乎286至400方呎，價單售價由463.3萬至784.8萬元，呎價介乎16,199元至20,456元。發展商提供5種付款辦法，扣除最高5%折扣優惠後，單位折實售價由440.14萬至745.56萬元，折實呎價介乎15,390元至19,434元。
最低售價及呎價單位同為6樓E室，實用面積286方呎，一房間隔，折實售價及呎價分別為440.14萬元及15,390元。至於兩房最低售價單位為6樓F室，實用面積400方呎，折實售價627.57萬元，折實呎價15,689元。
楊政龍：定價貼近區內二手水平
英皇國際副主席楊政龍以「親民價」形容「澄天」首批單位，定價已參考同區樓盤及市民的承受能力，若與同區部分新盤售價相比，項目首批單位「接近半價」，並貼近現時二手水平。他稱，即日起開放示範單位及接受認購登記，會視乎市場反應決定加推單位及公布銷售安排，最快下月初開售。
據代理提供資料，「澄天」鄰近二手屋苑如南灣御園及南津．迎岸近期成交呎價為16,569元及21,058元。
項目大使衛詩雅現身 稱兩房單位開價吸引
發展商今日邀請項目大使衛詩雅(Michelle)親蒞開價現場，作為飲食界KOL的她，對項目臨近海濱、中高層擁海景，可享受海風做運動的生活十分嚮往，又言區內美食豐富，既保留地區特色傳統香港味道、即揀即煮新鮮海鮮，又新增多元美食、打卡及文青潮點，認為項目實用面積400方呎的兩房單位開價大為吸引，稱「準備好支票準備入票登記」。
與英皇戲院合作推睇示位送戲票優惠
發展商與英皇戲院將攜手合作，推出「睇示位、有戲睇」獎賞優惠。凡親臨「澄天」參觀示範單位人士，並讚好及追蹤英皇集團及英皇戲院的社交平台專頁，即可獲贈英皇戲院戲票1張。
「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。項目提供兩個無改動示範單位，設於灣仔英皇集團中心2樓，周一至周日上午11點至晚上8點開放。