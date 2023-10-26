澄天開價｜首推55伙一房最平440萬 折實平均呎價17086元 重返2015年水平｜香港仔新盤

新一份《施政報告》出爐後翌日即有全新盤開價，英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」今日(26日)公布首張價單，涉及55伙，提供最高5%折扣優惠，折實售價由440.14萬元起，折實呎價由15,390元起，折實平均呎價17,086元，重返2015年水平。

資料顯示，同區由九龍建業(034)發展的「登峰．南岸」於2015年11月推出首批50伙，當時折實平均呎價17,744元，即是次「澄天」首批再低3.7%，重返8年前水平。

兩房折實價 627 萬起

「澄天」首批單位涉及28伙一房及27伙兩房，實用面積介乎286至400方呎，價單售價由463.3萬至784.8萬元，呎價介乎16,199元至20,456元。發展商提供5種付款辦法，扣除最高5%折扣優惠後，單位折實售價由440.14萬至745.56萬元，折實呎價介乎15,390元至19,434元。

最低售價及呎價單位同為6樓E室，實用面積286方呎，一房間隔，折實售價及呎價分別為440.14萬元及15,390元。至於兩房最低售價單位為6樓F室，實用面積400方呎，折實售價627.57萬元，折實呎價15,689元。